"Грязная" нефть не попала на российские НПЗ – Транснефть

Источник материала: Интерфакс

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики на российские НПЗ не попала, заявил заместитель вице-президента - директор департамента учета и планирования грузопотоков ПАО "Транснефть" Игорь Кацал в интервью корпоративному журналу.

"Все заявления по этому поводу, звучавшие в медиапространстве, свидетельствуют либо лишь о желании нанести побольше имиджевый ущерб "Транснефти", либо о невысокой компетенции так называемых экспертов", - добавил он.

Кацал также пояснил, что норма российского ГОСТа допускает содержание до 10 ppm хлорорганики, а фактически потребители получают нефть с концентрацией органических хлоридов гораздо меньше - около 1 ppm. "По расчетам специалистов из отраслевых и академических научных институтов, которых привлекли компания и Минэнерго России, установлено: чтобы испортить от 3 до 6 млн тонн нефти, было достаточно всего 200-300 тонн хлоросодержащего вещества. При этом вброс осуществлялся не один раз, а незначительными партиями неоднократно", - сказал менеджер.

"По трубопроводной системе "Дружба" транспортируется более 100 млн тонн нефти в год, или около 300 тыс. тонн в сутки. Большая концентрация хлора в небольшом объеме некондиционной партии нефти, суперрастворимость в нефтяной смеси (с водой при нормальной температуре соединения углерода и хлора не вступают) и большая производительность перекачки привели к таким серьезным последствиям", - продолжил он.

Проверка на содержание хлорорганических соединений проводится в соответствии с ГОСТ Р 51858 раз в десять дней. "Вбросы были сделаны именно в межконтрольный интервал. Причем такая же система контроля установлена в зарубежных нефтетранспортных компаниях, поэтому они также не обнаружили хлорорганические соединения в нефти. Кроме того, на направлении от Самары до Унечи практически нет промежуточных химико-аналитических лабораторий (кроме лаборатории на входе ЛПДС "Клин"), НПЗ, и поток идет на протяжении более полутора тысяч километров до самой границы с Беларусью", - уточнил Кацал.

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приёма нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". "Транснефть" уверяла, что загрязнение нефтепровода "Дружба" не привело к вытеснению российской нефти на традиционных рынках сбыта, поскольку трубные поставки из России были замещены морскими поставками из российских портов. Так, "Транснефть" перераспределила трубные объемы в направлении экспортных терминалов.

Следствие считает, что в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений, 6 человек обвиняются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Общее количество подозреваемых по делу о загрязнении "Дружбы" уже выросло до 13 человек, несколько из них являются сотрудниками "Транснефть-Дружба".

Накануне в сообщении "Роснефти" было указано: "4 из 6 НПЗ, на которые поступила некачественная нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, понесли существенные убытки и вынуждены были приостановить свою работу для ремонта оборудования. Только Куйбышевский НПЗ и РСК Шведт благодаря грамотным и своевременным действиям по антикоррозионной защите оборудования продолжили свою работу, обеспечивая рынок качественным топливом".