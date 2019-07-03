Стало известно, что открылось на месте «самого секретного» бара в Минске

Источник материала: Tut.by

Ровно два года мы писали о том, что в Минске закрывается «самый секретный бар» Stirlitz. Наконец, стало известно, что открывается на его месте. К модным кофейням и боксам со стрит-фудом на улице Октябрьская добавился бар для эстетов Middle Ground с доступными ценами и рекордной для улицы коллекцией пива.





Заведение уже заработало по адресу Октябрьская, 23. Свое «компромиссное» название Middle Ground получил благодаря стремлению его создателей открыть в Минске правильный бар — место с одновременно богатым выбором напитков и еды и честными ценами.

— Мы принципиально не хотели делать акцент на фишках вроде рекордного количества пива или самого вкусного бургера. Наша цель — ответить на вопрос, что заставляет людей по вечерам отправляться в любимый бар, и предложить все это, — рассказывает учредитель Middle Ground Глеб Грузер. — Для пивных эстетов у нас будет широкая карта, для гурманов — десятки блюд по оригинальным рецептам, а для любителей провести вечер интересно в компании близких людей — отличная фоновая музыка и самая прогрессивная улица города за окном.





Кухня представляет авторский микс популярного стрит-фуда и ресторанных блюд. В Middle Ground подают супы и витаминные салаты, закуски к пиву и вину, а также уже ставшие фишкой Октябрьской бургеры и стейки. К каждому заказу предусмотрена порция попкорна, взрывающегося на глазах, в качестве комплимента.

— Концепцию «золотой середины» наши посетители смогут ощутить как по атмосфере самого заведения, так и по его ценам. Средний чек при выборе основного блюда и напитка составит где-то 25 рублей с человека, — дополнил учредитель Middle Ground Глеб Грузер. — В будущем в заведении появится обеденное меню, а также услуга take away на фирменный кофе и сэндвичи.

Некоторые цены: супы — от 8 рублей, бургеры — 14−17 рублей, салаты — от 7 рублей, закуски к пиву или вину — от 9 рублей, десерты — от 7 рублей.

В интерьере гармонично смешались разные стили и эпохи, здесь антикварный комод 18 века соседствуют с модной барной стойкой и широкими подоконниками, которые послужат отличными посадочными местами для мечтателей. По всему заведению развешаны фотографии, на которых изображена улица в начале 20 века и то, какой видят посетители ее сейчас.





В Middle Ground одновременно с комфортом смогут находиться до 70 человек. Шумные компании смогут разместиться за столиками на восьмерых, пятерых или четверых, а интровертов приглашают за столик на одного, расположенный в самой уединенной точке бара. Заведение будет работать семь дней в неделю, с 12:00 до 00:00, а по пятницам и субботам — до 02:00.

Что: эстетский бар Middle Ground. Где: ул. Октябрьская, 23 (второй этаж, вход через арку). Когда: с 12:00 до 00:00 (в пятницу и субботу — до 02:00).

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