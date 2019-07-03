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Лолита разводится с молодым мужем-белорусом. Это пятый развод певицы

04.07.2019 17:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Певица Лолита сообщила в своем инстаграме о том, что разводится в пятый раз. Их отношения с тренером Дмитрием Ивановым продлились 9 лет:

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!

У меня был замечательный „молодой“ муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь.

В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, все. Статус свободен, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой».

Уже бывший муж Лолиты родом из Могилева, и в интервью для LADY два года назад певица очень хвалила белорусских мужчин:

«Вы знаете, я была замужем не только за белорусом. Были и евреи, и украинцы, и русские. Поэтому могу сказать всем женщинам Беларуси: не смейте ругать белорусских мужчин! По опыту могу сказать, мне белорусы нравятся больше всех! Качественные, если гуляют (я таких, правда, не знаю), то, наверное, очень тихо. И вообще, белорусы очень преданны семье. Я смотрю на Димину семью, я смотрю, как мы с ним живем уже столько лет…».

Неясно, из-за чего произошел разрыв, но очевидно, что Лолита не лукавит, когда говорит, что скоро оправится от расставания. В том же интервью она говорила:

«Я терпеть не могу долгие стенания, жалость к себе, если она длится больше недели. Если человеку удобно жить неудобно, ходить в туфлях на два размера меньше, лишь бы это была „ничего себе обувь“, — тогда это его личное право. Если человек хочет жить счастливо, он говорит себе: „Мой инстинкт самосохранения запрещает мне себя жалеть и запрещает мне жить в тоске и унынии“. Во-первых, это большой грех даже с точки зрения самой качественной книги в жизни любого развитого человека — Библии».

 
Теги: Могилев
 
 
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Певица Лолита сообщила в своем инстаграме о том, что разводится в пятый раз. Их отношения с тренером Дмитрием Ивановым продлились 9 лет.
 
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