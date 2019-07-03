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За чертой бедности. Сколько белорусов живет на сумму до 110 рублей в месяц
Источник материала: Tut.by
В Беларуси, по официальной статистике,
В январе-марте среднедушевые располагаемые ресурсы у 0,1% белорусов не превышали половину бюджета прожиточного минимума, который составлял в среднем на душу населения 221,5 рубля в месяц. Год назад — у 0,3% населения.
На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 9 миллионов 465,3 тысячи человек. Получается, примерно у 9 470 человек среднедушевые располагаемые доходы были ниже 110,75 рубля — половины бюджета прожиточного минимума.
В лидеры по числу тех, кто ежемесячно располагает доходом ниже половины БПМ, в первом квартале вышла Могилевская область — 0,4% от всего населения региона. Прошлогодний лидер по этому показателю — Гомельская область — заметно улучшила свои позиции. Если в первом квартале этого года 0,1% от всего населения располагали суммой ниже половины БПМ, то годом ранее — 1,1%.
А вот Брестская область за год ухудшила позиции по числу тех, кто располагает суммой ниже половины БПМ. Если в первом квартале прошлого года этот показатель равнялся нулю, то в январе-марте нынешнего — 0,2%.
В Минске и Гродненской области этот показатель по-прежнему равняется нулю. В Витебской области в первом квартале этого года также не было тех, кто располагал суммой, которая ниже половины БПМ (годом ране — 0,4% от всего населения). Но нужно учитывать, что данные приводятся с округлением.
По данным Федерации профсоюзов, в Беларуси
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько человек живет на сумму до 110 рублей в месяц и как их число отличается по регионам.
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