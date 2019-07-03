За чертой бедности. Сколько белорусов живет на сумму до 110 рублей в месяц

Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по официальной статистике, сокращается число тех, кто живет за чертой бедности. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивают до бюджета прожиточного минимума. При этом у некоторых ежемесячные ресурсы не превышают и половину БПМ. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько человек живет на сумму до 110 рублей в месяц и как их число отличается по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

В январе-марте среднедушевые располагаемые ресурсы у 0,1% белорусов не превышали половину бюджета прожиточного минимума, который составлял в среднем на душу населения 221,5 рубля в месяц. Год назад — у 0,3% населения.

На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 9 миллионов 465,3 тысячи человек. Получается, примерно у 9 470 человек среднедушевые располагаемые доходы были ниже 110,75 рубля — половины бюджета прожиточного минимума.

Среднедушевые располагаемые ресурсы по регионам в январе-марте 2019 года, в % Регион всего за чертой бедности из них меньше половины БПМ из них от половины до полного БПМ Гомельская область 7,5 0,1 7,4 Гродненская 4,2 — 4,2 Могилевская 6,8 0,4 6,4 Минск 1 - 1 Минская 4,6 - 4,6 Брестская 7,6 0,2 7,4 Витебская 6,7 - 6,7 по стране 5,3 0,1 5,2

В лидеры по числу тех, кто ежемесячно располагает доходом ниже половины БПМ, в первом квартале вышла Могилевская область — 0,4% от всего населения региона. Прошлогодний лидер по этому показателю — Гомельская область — заметно улучшила свои позиции. Если в первом квартале этого года 0,1% от всего населения располагали суммой ниже половины БПМ, то годом ранее — 1,1%.

А вот Брестская область за год ухудшила позиции по числу тех, кто располагает суммой ниже половины БПМ. Если в первом квартале прошлого года этот показатель равнялся нулю, то в январе-марте нынешнего — 0,2%.

В Минске и Гродненской области этот показатель по-прежнему равняется нулю. В Витебской области в первом квартале этого года также не было тех, кто располагал суммой, которая ниже половины БПМ (годом ране — 0,4% от всего населения). Но нужно учитывать, что данные приводятся с округлением.

По данным Федерации профсоюзов, в Беларуси насчитывается несколько десятков депрессивных районов с точки зрения размера заработной платы. Семьи, живущие там, не могут себе позволить покупать минимальный потребительский набор товаров. ФПБ собирается предложить правительству создать рабочую группу по развитию таких районов.