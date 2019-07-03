|
«В десятки раз увеличивает объёмы»: белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти в Сибири
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Сибири белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти, позволяющую увеличить производительность в десятки раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Метод позволяет буквально «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна.
Александр Поляков, директор нефтяной компании «Янгпур»:
Технологию восьмистадийного гидравлического разрыва пласта специалисты белорусской компании применили впервые. Этот метод открывает новые горизонты, в том числе разработки нефтяных месторождений, которые считались нерентабельными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В десятки раз увеличивает объёмы»: белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти в Сибири
Новости Беларуси. В Сибири белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти, позволяющую увеличить производительность в десятки раз, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)