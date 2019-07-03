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«В десятки раз увеличивает объёмы»: белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти в Сибири

04.07.2019 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сибири белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти, позволяющую увеличить производительность в десятки раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В десятки раз увеличивает объёмы»: белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти в Сибири

Метод позволяет буквально «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна.

«В десятки раз увеличивает объёмы»: белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти в Сибири

Александр Поляков, директор нефтяной компании «Янгпур»:
Фактически, мы создаем искусственную зону дренирования – как я называю это «залежь в залежи» – которая обладает более высокими характеристиками по проницаемости. Соответственно, получаем более высокие дебеты. По отношению к стандартному освоению скважины без проведения интенсификации она в десятки раз увеличивает объемы добычи.

«В десятки раз увеличивает объёмы»: белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти в Сибири

Технологию восьмистадийного гидравлического разрыва пласта специалисты белорусской компании применили впервые. Этот метод открывает новые горизонты, в том числе разработки нефтяных месторождений, которые считались нерентабельными.

Люди в материале: Александр Поляков
 
 
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Новости Беларуси. В Сибири белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти, позволяющую увеличить производительность в десятки раз, сообщили в...
 
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