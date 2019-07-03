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18-летний парень подозревается в убийстве на дискотеке в Бобруйском районе

04.07.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователи устанавливают причину смерти мужчины в агрогородке Телуша Бобруйского района.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, ночью 30 июня на дискотеке в Доме культуры между 18-летний местным жителем и 38-летним мужчиной произошёл конфликт. Оба гражданина были пьяны.  

Для выяснения отношений они решили выйти на улицу, где парень нанёс мужчине четыре ножевых ранения. Пострадавший от полученных травм скончался. Молодой человек место происшествия покинул, но был задержан милиционерами в Бобруйске.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Место происшествия осмотрено, орудие преступления изъято. Допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, назначено проведение ряда экспертиз.  

Подозреваемый содержится под стражей. Фигурант дал признательные показания. Расследование продолжается.  

Летом 2019 года было завершено расследование уголовного дела по факту убийства мужчины в Дзержинске.  

Причиной преступления стала ревность – подробности здесь.  

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Новости Беларуси. Следователи устанавливают причину смерти мужчины в агрогородке Телуша Бобруйского района.   Как сообщает УСК по Могилёвской области, ночью 30...
 
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