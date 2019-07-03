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По трубопроводу Унеча-Полоцк на «Нафтан» начала поступать чистая нефть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это стало возможным после того, как от некачественного сырья очистили первый магистральный участок. Теперь работы по ликвидации последствий начаты на втором. Завершить их планируют к концу месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем: о резком ухудшении качества поступающей на нашу территорию российской нефти стало известно 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в смеси в десятки раз превышало предельные значения.
Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода снизили загрузку мощностей и понесли убытки. Размеры компенсации стороны договорились определить в конце года, когда можно будет окончательно оценить потери.
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Новости Беларуси. Это стало возможным после того, как от некачественного сырья очистили первый магистральный участок. Теперь работы по ликвидации последствий...
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