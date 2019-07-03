В Беларуси создадут новую систему поддержки предпринимательства

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси готовится пакет документов, который определит новые подходы в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

"В течение ближайших трех месяцев в республике должны будут появиться проекты документов - от указа главы государства до всех необходимых подзаконных правовых актов, которые пропишут новую систему поддержки малого и среднего предпринимательства", - сообщила директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок.

Минэкономики рассчитывает на активное участие местных органов власти, общественности, международных экспертов в обсуждении данной темы, пишет БЕЛТА .

Планируется внести изменения в определения, которые характеризуют инфраструктуру поддержки предпринимательства, соответствующие услуги, механизм оказания поддержки. По словам Ирины Бабаченок, существующая система действует уже 10 лет, и последние отчеты о реализации государственной программы поддержки предпринимательства показали, что она значительно отстает от потребностей бизнеса в части содействия и предоставления бизнес-услуг.

Новая концепция предполагает создание централизованной специализированной организации, которая будет курировать сферу поддержки МСП. Еще одно новшество - переход от формального присвоения юрлицу статуса центра поддержки предпринимательства к системе сертификации бизнес-услуг с возможностью получения финансовой помощи. К системе предполагается подключить крупные консалтинговые компании, не являющиеся в настоящее время субъектами инфраструктуры.

"Также мы говорим о необходимости поменять взгляд на бизнес-инкубирование, - добавила Ирина Бабаченок. - Новая система предполагает анализ потребностей бизнеса, что позволит практически в онлайн-режиме оценивать эффективность предоставляемых услуг и оперативно менять направления, инструменты, способы, виды, формы финансирования".