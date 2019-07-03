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Семейство Opel Astra получило новую линейку трехцилиндровых двигателей

04.07.2019 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хэтчбек и универсал Opel Astra в нынешнем виде дебютировали четыре года назад — пора проводить плановую модернизацию семейства. И одним рестайлингом немцы не ограничились.


Напомним, что продающаяся нынче Astra появилась в 2015 году, когда Opel входил в состав General Motors — соответственно, создавалась она с использованием технологий и платформы американского концерна. С тех пор, напомним, владелец Opel сменился (теперь это французский автогигант PSA), поэтому основа обновленной Astra осталась прежней — тем не менее, гамма двигателей (все они отвечают более строгим нормам Euro 6d) теперь полностью новая.


Речь по-прежнему идет об агрегатах и трансмиссиях разработки General Motors. Бензиновые двигатели теперь трехцилиндровые — объемом 1,2 л (110, 130 и 145 л.с.) и 1,4 л (145 л.с.), турбодизель объемом 1,5 л также с тремя цилиндрами и доступен с двумя вариантами мощности (105 и 122 л.с.).


Для Astra с 1,2-литровыми моторами и 105-сильным полагается только 6-ступенчатая «механика», в то время как модификация с мотором 1.4 комплектуется новым вариатором. И только покупатели самой мощной дизельной версии смогут выбирать между «механикой» и новым 9-ступенчатым «автоматом».


Что касается внешности Astra, то все изменения — косметические. У машин появился новый передний бампер, а от дореформенной версии обновленную Astra проще всего отличить по решетке радиатора с хромированной планкой, визуально пронзившая фары (в «базе» они светодиодные, за доплату предлагается матричная оптика).


В салоне Astra перемен также немного, а главной отличительной особенностью стала новая панель приборов с цифровым спидометром.


От старшей Insignia досталась новая медиасистема с 8-дюймовым экраном и голосовым управлением, список опций пополнился беспроводной зарядкой для смартфонов, а фронтальная камера теперь может распознавать пешеходов.


В Европе прием заказов на обновленную Astra начнется этим летом. Тем временем, Opel ускоренными темпами ведет разработку нового поколения модели — уже на модульной платформе EMP2 и силовыми агрегатами концерна PSA. Недавно в компании подтвердили, что выпуск новой Astra начнется в 2021 году на заводе в Рюссельсхайме.

 
 
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Хэтчбек и универсал Opel Astra в нынешнем виде дебютировали четыре года назад - пора проводить плановую модернизацию семейства. И одним рестайлингом немцы не...
 
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