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Раскрыто убийство, совершенное 33 тысячи лет назад

04.07.2019 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная группа ученых изучила окаменелые останки человека эпохи палеолита, известного как Cioclovina calvaria. Они пришли к выводу, что он умер насильственной смертью. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.


Фото: Katerina Harvati et al. / PLOS ONE

Исследователи проанализировали череп, который принадлежал взрослому человеку, жившему 33 тысячи лет назад.

Останки были найдены в пещере в Южной Трансильвании. Характерной чертой является перелом правой кости черепа, и специалисты провели ряд экспериментов, чтобы выяснить происхождение травмы. Для этого они изготовили 20 сфер, имитирующих черепную коробку, и подвергли их физическому воздействию, в том числе падение с высоты и удары камнями.

Оказалось, что в момент смерти человек получил две травмы: перелом у основания черепа и вдавленный перелом на правой стороне свода черепа. Вероятно, его несколько раз ударили предметом, похожим на биту. Таким образом, он умер не в результате несчастного случая. При этом исследователи подчеркивают, что смерть могла наступить из-за других повреждений тела, однако ученым был доступен только череп.

Результаты показывают, что верхний палеолит был сложным временем для ранних европейцев. Убийства и насильственное поведение стало частью поведения современного человека.

 
 
Ссылка на источник 60
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Исследователи проанализировали череп, который принадлежал взрослому человеку, жившему 33 тысячи лет назад.
 
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