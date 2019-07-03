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Эстонская IT-компания с офисом в Минске выпустила приложение для борьбы с коррупцией

04.07.2019 16:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Эстонская IT-компания Helmes, офис которой есть в Минске, разработало значимое приложение. Оно помогает бороться с коррупцией и охватывает экономику 54 стран. Об этом сообщает «БелТА».

Компания создала веб-приложение для Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Оно обрабатывает инфоповоды из разных государств, анализирует их и предлагает инструменты для борьбы с коррупцией. Данные алгоритму предоставляют международные антикоррупционные агентства и члены ОЭСР.

Любопытно, что раньше Helmes выпустила информационную систему: она собирает статистику микро- и макроэкономики стран. Эстонская фирма также представила платформу, которую используют для формирования мировых цен на нефть.

 
Теги: Минск
 
 
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Эстонская IT-компания Helmes, офис которой есть в Минске, разработало значимое приложение. Оно помогает бороться с коррупцией и охватывает экономику 54 стран. Об этом...
 
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