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В Витебске продают с молотка здание католической часовни
Источник материала: Партизан
В Витебске продают с аукциона старинную часовню, старейшую из сохранившихся католических построек города, которая находится в ботаническом саду.
За здание с правом аренды площади вокруг него площадью 10 соток просят 41 500 рублей, сообщает
Согласно условиям аукциона, потенциальный владелец сможет использовать земельный участок "по его настоящему назначению, а также, при условии проведения реконструкции, под зрелищные объекты, физкультурно-спортивные сооружения, аттракционы, залы для игровых автоматов, бильярдные, "Дисней-парки", луна-парки, водные парки, объекты торгово-бытового обслуживания".
Часовню в 1859 году построил витебский землевладелец Степан Дунин-Слепсть. Через год ее освятили в честь Пресвятой Богородицы Скорбящей. В советское время здание реконструировали, надстроили второй этаж. Предположительно, это произошло в 1939 году.
В ноябре 2015 года Министерство культуры отказало в присвоении этому зданию статуса историко-культурной ценности, однако сообщило, что разрабатывается вопрос о передаче часовни на баланс Витебской епархии Римско-католического костела для ее восстановления. Но в конце концов власти решили домик продать.
Еще один подобный объект выставили на торги в Глубоком — там продают за 1 базовую величину здание бывшего монастыря кармелитов.
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В Витебске продают с аукциона старинную часовню, старейшую из сохранившихся католических построек города, которая находится в ботаническом саду.
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