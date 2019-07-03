В Витебске продают с молотка здание католической часовни









"Наша Нива" со ссылкой на Государственный комитет по имуществу. За здание с правом аренды площади вокруг него площадью 10 соток просят 41 500 рублей, сообщаетсо ссылкой на Государственный комитет по имуществу.





Согласно условиям аукциона, потенциальный владелец сможет использовать земельный участок "по его настоящему назначению, а также, при условии проведения реконструкции, под зрелищные объекты, физкультурно-спортивные сооружения, аттракционы, залы для игровых автоматов, бильярдные, "Дисней-парки", луна-парки, водные парки, объекты торгово-бытового обслуживания".





Часовню в 1859 году построил витебский землевладелец Степан Дунин-Слепсть. Через год ее освятили в честь Пресвятой Богородицы Скорбящей. В советское время здание реконструировали, надстроили второй этаж. Предположительно, это произошло в 1939 году.









В ноябре 2015 года Министерство культуры отказало в присвоении этому зданию статуса историко-культурной ценности, однако сообщило, что разрабатывается вопрос о передаче часовни на баланс Витебской епархии Римско-католического костела для ее восстановления. Но в конце концов власти решили домик продать.





Еще один подобный объект выставили на торги в Глубоком — там продают за 1 базовую величину здание бывшего монастыря кармелитов.