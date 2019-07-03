Главы государств будут утверждать Зася на пост генсека ОДКБ в индивидуальном порядке

reform.by Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил исполняющий обязанности генсека Валерий Семериков, пишет





«На своем заседании министры иностранных дел подписали решение, которым одобрили кандидатуру представителя Республики Беларусь Станислава Зася на должность генерального секретаря с 1 января 2020 года. Соответствующий проект решения направлен главам государств для рассмотрения и подписания в индивидуальном порядке», — сказал Валерий Семериков.





Ранее все главы государств организации согласовали его кандидатуру. При этом Армения сделала это с задержкой в пять месяцев. Премьер-министр страны Никол Пашинян встретился со Станиславом Засем только в мае. Назначение беларусского кандидата упрощает и то, что с 2020 года Беларусь станет председателем ОДКБ.







