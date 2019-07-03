Кого назвали «Человеком Дела»?

Итоги конкурса уже 23-й раз подводит общественный совет, который возглавляет академик, доктор экономических наук, профессор, советник НАН Петр Никитенко.





По его словам, в деловом сообществе конкурс «Человек Дела» называют церемонией вручения «Оскаров» белорусского бизнеса.





В этом году на звание «Человек Дела» претендовали порядка 150 кандидатов, но по традиции победителями объявлены только 12. Среди номинантов этого года, к сожалению, нет ни одной женщины.





«Бизнес – зеркало любых изменений в экономике страны. Есть золотое правило: «Чтобы стоять на месте – нужно бежать, чтобы двигаться вперёд – нужно двигаться в два раза быстрее». А задача современных руководителей – бежать в 3-4 раза быстрее, чтобы успевать за происходящими в мире изменениями, стараться не просто применять лучшие в мире практики, а быть их законодателями», – считает Петр Никитенко.





Все лауреаты конкурса получили дипломы и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского.





Кого наградили?

Лауреатами конкурса «Человек Дела-2019» стали:





В номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках» – генеральный директор ОАО «Керамин» АЛЕКСАНДР ЯНОВСКИЙ.





Он рос в семье советских интеллигентов. Отец – инженер, мать – воспитатель в детском саду, они с ранних лет научили проявлять уважение к людям. Именно это качество считает главным, основополагающим в своей карьере топ-менеджера.





Навыки управленца Александр Владимирович начал осваивать еще в юности. Будучи студентом Гомельского государственного университета, возглавил студотряд, а получив диплом, трудоустроился в областном штабе студенческих отрядов. В промышленность пришел в 1986-м году. Начинал на «Гомельдреве» замом начальника цеха, впоследствии стал заместителем генерального директора по производству. С 2002 года работал на «Амкодоре»: сначала руководителем завода «Ударник», затем – генеральным директором всего объединения. В 2012 году возглавил ОАО «Керамин». Деревообработка, машиностроение, индустрия строительных материалов. Что позволило успешно управлять компаниями разных отраслевых профилей? Как поясняет Александр Владимирович, принципы управления везде одинаковы. Руководителю совсем не обязательно вникать во все технологические тонкости, для этого на предприятиях есть соответствующие специалисты. Принципиально важно организовать их работу, обеспечить загрузку мощностей и сбыт продукции по ценам, которые сформируют достаточно прибыли для развития предприятия.





Есть рост продаж и прибыли – значит, дела идут в гору. Это мировая практика, к ней стоит присмотреться, а заодно прислушаться к мнению успешного топ-менеджера.





Александр Яновский – убежденный рыночник, конкуренции не боится, наоборот – считает ее главным двигателем прогресса: «Сегодня в мире профицит практически любых товаров. Единственная возможность продать – это сделать лучше, чем у конкурентов и предложить по интересной цене».

В номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке» – учредитель ООО «Торговый дом Азербайджана» ВАСИФ ИСМАИЛОВ.

В большой бизнес уроженец Азербайджана Васиф Исмаилов пришел не сразу. Карьера начиналась в силовых структурах: служба в армии, а затем в органах внутренних дел приучила к дисциплине и порядку. В то время экономика бывших советских республик активно перестраивалась на новый лад, открывая широкие возможности для инициативных людей. Чувствуя в себе жилку предпринимателя, решил рискнуть: в 1997-м начал с экспорта шкур скота, вскоре переключился на цемент, а затем взялся испытать свои силы в строительстве. Бизнес на этом поприще оказался достаточно успешным. Стоит отметить, что сегодня компании Васифа Исмаилова вышли на ежегодное строительство в Азербайджане жилья в объеме 100-150 тыс. кв.м. Кроме того, накоплен немалый опыт проектирования и строительства административных зданий различного назначения.





В Беларусь Васиф Исмаилов попал, когда родственники, переехавшие сюда еще в советское время, порекомендовали бизнесмену Могилевлифтмаш, где он в середине «нулевых» приобрел несколько десятков лифтов для своих объектов. После этого решил не останавливать сотрудничество с Беларусью, как девелопер начал изучать местный рынок недвижимости, а вскоре и вовсе выступил в роли инвестора. Сейчас среди белорусских активов бизнесмена торгово-развлекательные и административные объекты. В Могилеве в числе наиболее значимых торговые центры «Авеню», «Армада», «Армада Авто Мир», «Атлас», в Минске – многофункциональный комплекс «Абшерон», торговый дом Азербайджана и бизнес-центр на Полесской. На подходе новые объекты. В июле в Могилеве открывается «Атриум», совмещающий гостиничные, торговые и развлекательные площади.





«Здание – это твой ребенок», – убежден Васиф Султанович, который хочет оставить после себя то, «что простоит столетия. Это куда более важная задача, чем просто заработать деньги».

В номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» – директор ООО «Олмисервис» МИХАИЛ ЗАЙКИН.

Михаил Зайкин с отличием окончил школу и институт. По распределению попал на МЗОР, а через какое-то время ушел в науку, поступив в аспирантуру Института надежности и долговечности машин (ныне – Объединенный институт машиностроения) НАН Беларуси. Защитив диссертацию и, получив ученую степень кандидата технических наук, остался работать в институте в должности старшего научного сотрудника С крахом СССР в бизнесе все радикально изменилось. Однако в компаньонах оказался сын, получивший опыт менеджера на Интеграле, и вместе они решились открыть семейный бизнес. От начальных букв имен Олег и Михаил произошло и название – ОЛМИ.





Сейчас в управлении Михаила Порфировича компания с численностью работников более ста человек и годовой выручкой порядка $5 млн. Основной профиль – производство деталей для приборов контроля, медицинского оборудования и продукции машиностроения. Среди ключевых заказчиков «Олмисервис» приборостроительные предприятия России и машиностроительный гигант «Штадлер». С последним особые долгосрочные отношения, заказы выполняются на миллионы долларов.





По словам собеседника, в его бизнесе многое держится на доверии. Зачастую высланные клиентом чертежи передаются на производство еще до заключения договора – чтобы успеть сделать вовремя и качественно. Поэтому и выбирают серьезные заказчики компанию «Олмисервис» в рамках производственной кооперации.

Михаил Зайкин говорит, что также хотел бы более активно выступать в роли контрактора, отдавая часть технологических операций на аутсорсинг (как показывает опыт других стран, узкая специализация повышает эффективность производства), однако в нашей стране так организовать производственный бизнес пока не получается.

В номинации «За активное содействие развитию агросектора Беларуси» – глава «крестьянского хозяйства Шруба М.Г» МИХАИЛ ШРУБ.

За 26 лет он создал одно из самых крупных и рентабельных предприятий в стране. В 35 лет, имея красный диплом экономиста и высокую партийную должность, Михаил Шруб уезжает из Гомеля на родную Туровщину. Берет взаймы деньги у местных пенсионерок, арендует 20 гектаров земли и вместе с женой «в две тяпки» начинает историю своего бизнеса. «Я был на очень высокой должности, но люблю повторять, что променял карьеру на свободу. Для меня это право делать то, что хочу и как хочу, принимать решения и отвечать за них. Я нисколько не жалею о том, что сделал, хотя для этого была нужна смелость. Дело было новым, рискованным, и предстояло переступить через общественное мнение».





Сейчас крестьянской хозяйство Михаила Шруба работает с рентабельностью порядка 20-25%, а выручка на одного работника составляет $42 тыс. Работа ведется в четырех направлениях: построенный по современным технологиям свиноводческий комплекс, молочно-товарный комплекс на 1 000 голов, комплекс по производству, хранению, переработке и предпродажной подготовке овощей и картофеля. Также есть свои кафе, агроусадьба и сеть магазинов. Сегодня у Шруба работает 160 человек. Его хозяйство использует 3,5% сельхозугодий района, а приносит 30-35% выручки.





Михаил Григорьевич четырежды становился лучшим предпринимателем Беларуси.





«Наша сила еще в том, что мы – семейное предприятие. Я горжусь тем, что мои дети рядом... Мы не стоим на месте. То, что уже есть, – это стартовая площадка, должен вырасти еще более крупный и конкурентный бизнес. Если мы что-то сделали для отрасли, так это подали пример того, что можно достичь результата, если не бояться пробовать. Если таких предприятий будет больше, значит, мы пробивали тропу не зря», – убежден Михаил Григорьевич.

В номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления» – директор ООО «Праймилк» АНАТОЛИЙ БЕЛЯВСКИЙ.

Выходец из простой семьи, выпускник Гродненского государственного агарного университета, второе высшее образование экономического профиля получил в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. Свою трудовую деятельность начал с должности ветврача Щучинского РАЙПО, спустя некоторое время возглавил здесь колбасный цех. Работал начальником торгового отдела в частной компании «Биоком», а с октября 2017 года возглавил предприятие «Праймилк».





Главе компании довелось выполнять в каком-то смысле функцию антикризисного менеджера: заняться не только оборудованием, но и решать кадровые вопросы, затем – побороться и за рынки сбыта, подтвердить качество и стать обладателем ключевых для отрасли сертификатов, укрепить позиции компании и привлечь внимание потенциальных клиентов.





В создание нового производства по переработке молочной сыворотки вложено порядка €43 млн. Однако, как часто бывает с проектами «green field» (стройка с нуля), первые годы после ввода в эксплуатацию выдались достаточно сложными: не так просто отладить технологические процессы, найти рынки сбыта продукции и рассчитаться в срок с кредиторами. Поэтому предприятие начало работать «в плюс» не сразу.





На данный момент продукция «Праймилк» реализуется в 26 странах мира: в Европе, Азии и Африке. Большим достижением стал выход на рынок Южной Америки.





Агрессивный маркетинг вкупе с оптимизацией производственных издержек стабилизировали финансы компании. Сейчас в «Праймилке» самая высокая заработная плата в регионе (по итогам мая – в среднем 1 483 руб.) и достойный социальный пакет, в том числе медицинская страховка и субсидии на питание. Предприятие стало интересно молодежи, а значит, у него появилось будущее.





«Когда любишь работу, то нет ни одного рабочего дня», - убежден Анатолий Белявский.





В номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития» – директор ОАО «Волатавто» ЕВГЕНИЙ БАБАРЫКИН.





Выпускник ВИЗРУ, Военной инженерной радиотехнической академии ПВО имени Л.А. Говорова, преподаватель Харьковской военной академии. В 1989 году Евгений Бабарыкин возвращается в Минск, на кафедру тактики ВИЗРУ в качестве преподавателя, знающего боевое применение системы С300, а затем возглавляет кафедру зенитно-ракетного вооружения Военной Академии РБ. Продолжая свое образование, заканчивает Международный институт менеджмента в Минске, проходит краткосрочные сборы в Академии управления при Президенте РБ. В 2000-м году переходит на «Волатавто» заместителем директора по науке, а с 2009 года возглавляет его.





В 2000-м году «Волатавто» было дочерним предприятием МЗКТ и занималось запчастями и продажами автомобилей. Выиграв тендер в России на модернизацию ЗРК «Печора» «Волатавто» стало инновационным предприятием, инжиниринговой компанией, начало заниматься разработкой и изготовлением систем вооружения.

Успехи предприятия не остались незамеченными. В 2014 году как руководитель ОАО «Волатавто» Евгений Бабарыкин был награжден медалью «За трудовые заслуги», а три года назад – орденом Отечества III степени.

ОАО «Волатавто» является уникальным предприятием в Беларуси, имеет мощное КБ, ведет разработку документации, электроники. Каждый год на нем появляется от трех до пяти новых разработок систем, которые принимаются на вооружение в Беларуси, в России и в других странах. В настоящее время здесь трудятся около 250 человек, и предприятие продолжает расширяться. В течение ближайших 3-5 лет все конструкции и сборку планируется начать делать у себя.





«Руководитель отвечает за все – в том числе, налоги и статистику, а хотелось бы больше внимания уделять творчеству, новым проектам. У меня много идей, я живу ими, и предприятие дает возможность воплощать их в жизнь», – говорит Евгений Александрович.

В номинации «За создание инфраструктуры электронного правительства» – директор РУП «Национальный центр электронных услуг» АНДРЕЙ ИЛЬИН.





В 1990-х годах в белорусских министерствах и ведомствах остро стала проблема интеграции существующих систем управления для автоматизации управленческого труда, устранения дублирования функций и сокращения расходов. В 2012 году по указу Лукашенко был создан РУП «Национальный центр электронных услуг», а его первым сотрудником и руководителем стал Андрей Ильин.





За плечами директора НЦЭУ – механико-математический факультет БГУ, Академия наук, Институт математики, опыт организации процесса эксплуатации крупных информационных систем в Нацбанке, плюс пятилетний стаж в должности директора Департамента информатизации Министерства связи и информатизации. Весь приобретенный опыт пригодился руководителю НЦЭУ, когда центру удалось объединить все существующие в стране значимые системы межведомственного взаимодействия (в том числе от Управления делами президента, Нацбанка и Белтелекома), в одну, представляющую в совокупности, по сути, электронное правительство.

Данная система уникальна не только на территории СНГ, но, пожалуй, и в мире. Кроме того, Беларусь одна из немногих стран в мире, обладающая национальными стандартами электронной подписи.





«Инфраструктура электронного правительства, которая создана в Беларуси, ничуть не хуже решений в тех странах, которые занимают первые места в рейтингах. И я думаю, что не за горами тот день, когда мы выйдем на мировой рынок с предложением своих продуктов», – уверен Андрей Анатольевич.

В номинации «За повышение престижа марки «сделано в Беларуси» – директор ЗАО «Голографическая индустрия» АЛЕКСАНДР БОБОРЕКО.





Закончив десятилетнюю работу в сфере алкогольного бизнеса в должности заместителя руководителя, Александр Георгиевич пришел в ЗАО «Голографическая индустрия» коммерческим директором и уже через 2 года возглавил его.





Основное направление предприятия – это производство защитной голографической продукции для маркировки и идентификации товаров, ценных бумаг и документов – одно из сложнейших направлений в отрасли. На предприятии создан и функционирует отдел по науке и инновационной деятельности, главной задачей которого является разработка новых голографических технологий, которые не имеют аналогов в мире. За 20 лет работы предприятие изготовило около 30 млрд голографических знаков.





Двенадцать лет назад предприятие не имело ни одного международного контракта, а сегодня защищает товары и документы Беларуси, России, Литвы, Непала, Азербайджана, Киргизии, Руанды, Сербии и других стран. Это очень ответственный бизнес: зачастую партнерами становятся компании, которые работают на территории других стран под эгидой министерств, а защита документов влечет охрану государственной тайны. Сейчас перед экономикой и обществом остро стоит вопрос о потребности в цифровизации. В связи с этим на смену нынешней маркировке предлагается ввести ее цифровой аналог. «Существующая в Беларуси система национальной маркировки контрольно-идентификационными знаками отдельных групп товаров уже доказала свою эффективность. Поэтому целесообразно создать комбинированную технологию, которая будет включать как информационную, так и защитную составляющие», – считает Александр Бобореко.









В номинации «За высокое качество бизнес-услуг» – руководитель группы компаний «Твоя Столица» ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ.





После распада СССР, прослужив девять лет офицером, он был вынужден оставить армию, чтобы обеспечивать семью. В сферу недвижимости пришел в середине 1990-х и переехал с семьей в Минск для участия в операциях, связанных с продажей и приобретением жилья в довольно криминализированной атмосфере того времени. Именно тогда появилась мысль, что из этого может родиться бизнес, если не бояться нового и делать упор на максимально достижимый уровень качества.





«Бизнес – это постоянная конкурентная борьба, готовность принимать решения и действовать в режиме 24/7/365. Главная мотивация для меня в бизнесе – это то, что твоя деятельность приносит пользу не только твоей семье, но и большому количеству людей. Это философия и стиль жизни, основанные на свободе действий, ответственности перед теми, кто за тобой, и постоянном стремлении к созиданию», – говорит Владимир Давидович, который уже 23 года является бессменным лидером группы компаний «Твоя столица», крупнейшей по объему оказываемых риэлтерских услуг в Беларуси.





В номинации «За инновационный подход в формировании комплексной и устойчивой системы дорожной безопасности» – генеральный директор группы компаний «СТиМ» ИГОРЬ ЧЕРНЕНКО.

Игорь Черненко вырос в семье военнослужащего, в Казахстане, а затем и сам стал офицером. После распада СССР решил переехать в Беларусь к старшему брату (тоже бывшему советскому офицеру), обосновавшемуся в городе Бресте





Свой бизнес братья начинали с продажи строительных материалов: красок, строительных смесей, цемента. Однажды поступило предложение приобрести 20 тонн краски для разметки дорог. Однако уже через месяц после ее реализации пришла рекламация: краска «поползла». В результате разбирательства оказалось, что дорожные организации не владеют современными технологиями нанесения разметки, и дороги не всегда отвечают нормативным требованиям, как и технологии дорожного строительства, да и весь парк разметочных машин, уже окончательно устаревший.





Жизнь подсказала направление для развития бизнеса – собственное производство специализированной техники для дорожной разметки. К концу 1998 года на «СТиМе» была выпущена первая такая машина «Шмель-1», а следом освоили и выпуск дорожной краски. Затем добавлялись все новые направления производства: термопластики, пластические краски холодного нанесения и прочая продукция, сервисные центры по обслуживанию фирменной техники и т.д. Сегодня в группе компаний «СТиМ» более 800 работников. В ближайших планах – создание еще одного предприятия по производству канифоли.





«СТиМ» активно развивает экспортное направление: например, является поставщиком №1 материалов дорожной разметки в Польше, активно работает на рынке стран СНГ, Балтии, Болгарии, Хорватии, Грузии.





«Руководителю важно правильно выбрать высоту полета над бизнесом. Если требует ситуация, спуститься пониже, но так, чтобы не увязнуть в мелочах, а затем вновь подняться – сперва на уровень тактики, а затем и стратегии предприятия», – считает Игорь Анатольевич.

В номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» – основатель компаний «Диамантпром» и «Платина-груп» АЛЕКСЕЙ КОРЯГИН.

Свой первый опыт предпринимателя Алексей Викторович получил еще в десятилетнем возрасте: начал собирать и сдавать в аптеки васильки, которые оказались самыми «маржинальными» в сочетании трудозатраты / цена заготовки среди лекарственных растений. Там же, на васильках получил и первый опыт найма – к заготовке привлек деревенских мальчишек и девчонок, а также прошел через первые сложные переговоры с «недобросовестным поставщиком».





Корягин пытался быстро заработать вместе с МММ и потерял все вложенные средства, занимался оптовыми поставками джинсов из Турции, торговал турецким трикотажем. Когда было трудно, старался подбодрить себя поговоркой «в минуты отчаяния начинает дуть попутный ветер».





В начале «нулевых» пришла идея заняться ювелирным бизнесом – основал компанию «Диамантпром», ставшую ведущим импортером золота в страну. Трижды ее признавали лучшим оптовым предприятием Республики Беларусь, о чем свидетельствуют дипломы, подписанные А.Лукашенко.





Сейчас в активе у бизнесмена порядка 40 ювелирных магазинов, объединенных в сети «7 карат» и «Diamante» и управляемых компанией «Платина-Груп». Следующий шаг – собственное производство такой продукции. Закупили оборудование, приступили к его отладке.





Оглядываясь на свой путь предпринимателя, Алексей Корягин делает вывод, что в жизни все познается методом проб и ошибок: «Даже если в 100 случаях не получилось, надо попробовать сто первый раз. Возможно, ваша конверсия как раз равна 101 попытке. Надо пробовать».





В номинации «За создание и продвижение нового отечественного бренда профессиональной косметики для волос sergio professional» – директор компании «Милонда» СЕРГЕЙ ГАЙЧУК.

Воспитанник Суворовского училища. Окончил Институт народного хозяйства по специальности «Экономика, организация и планирование материально-технического снабжения», в 1990-е годы работал заместителем директора предприятия «Белбыткомплект». Перед ним стояла задача обеспечивать парикмахерские страны всем необходимым для работы. После развала СССР пришлось уволиться – возобновить работу в новых условиях на прежнем профессиональном уровне было уже невозможно. Однако Сергей Гайчук к тому времени очень хорошо знал сферу красоты, поэтому принял решение в ней остаться и основать свою компанию. Так «Милонда» стала первым в Беларуси частным предприятием в сфере профессиональной косметики для волос.





Знаковым шагом для компании стало и рождение первого отечественного бренда профессиональной косметики для волос – sergio professional. Идея была подкреплена масштабным маркетинговым исследованием. За долгие годы работы в компании собралась серьезная аналитика, которая помогла определить, чего именно не хватает потребителю. Кроме того, была нужна доступная цена и достойный уровень качества.





«Для бренда sergio professional мы подбирали состав, учитывая ценовую нишу. Мы добились очень хорошего качества. Экономически обусловлен факт производства бренда в Италии на заводе, который на сегодняшний день является лидером в создании косметических средств. Благодаря этому удалось выпустить именно тот продукт, который нужен рынку, – отмечает Сергей Гайчук. -- На мою долю выпал счастливый случай: я с удовольствием занимаюсь своим бизнесом, и это дело позволяет мне содержать семью. Наверное, это своего рода джекпот. Но и результаты говорят сами за себя: в сегменте профессиональной косметики «Милонда» 26 лет является одними из лидеров».



