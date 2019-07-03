|
Двух пострадавших от взрывов фейерверков перевели в военный госпиталь
Источник материала: Партизан
Двух человек, пострадавших от взрыва фейерверков 3 июля, перевели в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
Фото: mil.by
Такое решение военные медики из 432-го главного военного клинического медицинского центра приняли после осмотра пострадавших. Первоначально их доставили в гражданские медучреждения.
Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм предназначен для лечения подобных ранений и травм. Там работают лучшие в стране специалисты в данной области, отметили в пресс-службе Минобороны.
Жизнь пострадавших вне опасности, утверждают военные медики.
Напомним, 3 июля во время фейерверка случилось четыре взрыва фейерверочных изделий. Они разрушили салютные установки, осколки разлетелись на большое расстояние. По последней информации, в результате ЧП от осколков пострадали как минимум 10 человек — одна женщина погибла. Следственный комитет возбудил уголовное дело «по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двух человек, пострадавших от взрыва фейерверков 3 июля, перевели в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)