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Двух пострадавших от взрывов фейерверков перевели в военный госпиталь

04.07.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двух человек, пострадавших от взрыва фейерверков 3 июля, перевели в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.


Фото: mil.by


Такое решение военные медики из 432-го главного военного клинического медицинского центра приняли после осмотра пострадавших. Первоначально их доставили в гражданские медучреждения.

Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм предназначен для лечения подобных ранений и травм. Там работают лучшие в стране специалисты в данной области, отметили в пресс-службе Минобороны.

Жизнь пострадавших вне опасности, утверждают военные медики.

Напомним, 3 июля во время фейерверка случилось четыре взрыва фейерверочных изделий. Они разрушили салютные установки, осколки разлетелись на большое расстояние. По последней информации, в результате ЧП от осколков пострадали как минимум 10 человек — одна женщина погибла. Следственный комитет возбудил уголовное дело «по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске».


 
Теги: Минск
 
 
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Двух человек, пострадавших от взрыва фейерверков 3 июля, перевели в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, сообщает...
 
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