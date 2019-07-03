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Лукашенко намекнул Трампу на возвращение послов

04.07.2019 16:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он поздравил американского президента с Днем независимости.



Александр Лукашенко направил президенту США Дональду Трампу поздравление по случаю Дня независимости. Его празднуют 4 июля.

 
В поздравлении отмечается, что поддержание дружеских отношений с США является одним из приоритетов беларусской внешней политики. Александр Лукашенко также намекнул Трампу на повышение уровня дипломатических контактов — возвращение послов.

«Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств», написано в поздравлении.

Также президент пожелал американцам и Трампу успехов и благополучия.


Информация о том, что Беларусь и США могут вернуть послов, появилась восемь месяцев назад. С тех пор прошло несколько встреч с представителями Госдепартамента и других ведомств США. Беларусь сняла ограничения на число сотрудников посольства в Минске. Об этом в марте министр иностранных дел Владимир Макей уведомил заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента. Позднее замминстра Олег Кравченко допустил, что посол США может прибыть в Беларусь в течение года-двух.

Напомним, что в 2008 году в ответ на ужесточение санкций со стороны США, Беларусь понизила уровень дипломатических отношений. С тех пор США в нашей стране представляет временный поверенный, а штат посольства сокращен до минимума.

Интересно, что от имени США Беларусь и Лукашенко с Днем независимости поздравлял госсекретарь Майкл Помпео, а не президент Трамп.

 
Теги: Минск
 
 
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Он поздравил американского президента с Днем независимости.
 
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