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Генерал милиции Мечислав Гриб: Если бы концерт внезапно прекратили, то могли бы быть новые жертвы
Источник материала: Партизан
Правильно ли поступили организаторы Дня Независимости, когда после получения известия о ЧП во время салюта не прекратили проведение концерта?
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«Во-первых, я хотел бы отметить, что при проведении таких мероприятиях, как салюты, где используются взрывчатые вещи, требуется тщательно обеспечивать безопасность людей. И это реально сделать.Салют можно смотреть на большом расстоянии и нельзя подпускать людей близко к нему. Надо исключать все случайности. Все это можно было сделать, но кто-то не сделал.
Я придерживаюсь подхода, что в данном случае проведение концерта не надо было останавливать. В противном случае было бы намного больше паники и неразберихи. Могли бы быть и новые жертвы. Могли бы быть толпы и на автобусы, и на метро. У нас это было, мы это проходили. Если бы только объявили, что концерт прекращается, могла бы возникнуть страшная паника».
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Правильно ли поступили организаторы Дня Независимости, когда после получения известия о ЧП во время салюта не прекратили проведение концерта?
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