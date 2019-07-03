Генерал милиции Мечислав Гриб: Если бы концерт внезапно прекратили, то могли бы быть новые жертвы

«Наша Нива» обратилась к генерал-лейтенанту милиции в отставке Мечиславу Грибу. С этим вопросомобратилась к генерал-лейтенанту милиции в отставке Мечиславу Грибу.





«Во-первых, я хотел бы отметить, что при проведении таких мероприятиях, как салюты, где используются взрывчатые вещи, требуется тщательно обеспечивать безопасность людей. И это реально сделать.Салют можно смотреть на большом расстоянии и нельзя подпускать людей близко к нему. Надо исключать все случайности. Все это можно было сделать, но кто-то не сделал.









Я придерживаюсь подхода, что в данном случае проведение концерта не надо было останавливать. В противном случае было бы намного больше паники и неразберихи. Могли бы быть и новые жертвы. Могли бы быть толпы и на автобусы, и на метро. У нас это было, мы это проходили. Если бы только объявили, что концерт прекращается, могла бы возникнуть страшная паника».