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Во Франции землекоп отсудил себе золотой клад, найденный с другими рабочими
04.07.2019 17:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Во Франции землекоп отсудил у коллег клад, который они нашли в 2015 году, сообщает газета
34 слитка золота нашли во время работ по расчистке подвала в одном из домов. Хозяин дома забрал часть себе, а остальное предложил поделить между тремя рабочими. Однако одному из рабочих не понравился такой сценарий, и он подал в суд.
По его словам, именно он первым нашел клад, поскольку копал землю там, а его коллеги просто стояли с ведром и отбойным молотком. В 2017 году суд постановил, что клад нашли только два человека - рабочий с лопатой и рабочий с отбойным молотком.
1 июля суд поставил точку в этом деле. Суд постановил, что общая работа не имела своей целью обнаружение сокровищ, поэтому единственным человеком, который имеет право на клад, становится рабочий с лопатой.
Накануне археологи во время раскопок в Костянском переулке в центре Москвы
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Клад из 34 слитков золота нашли в 2015 году
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