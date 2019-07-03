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Под Лиозно Audi врезалась в попутный VW Transporter: водитель микроавтобуса погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель микроавтобуса погиб в аварии, которая произошла 3 июля в Лиозненском районе. Об этом
Авария произошла в первом часу ночи на 33-м километре трассы Витебск — Лиозно — граница РФ. По предварительной информации, 31-летний водитель Audi совершил столкновение с попутным микроавтобусом Volkswagen Transporter, которым управлял 39-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Volkswagen от полученных травм умер на месте происшествия. Ремнем безопасности он пристегнут не был.
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Авария произошла на 33-м километре трассы Витебск - Лиозно - граница РФ.
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