Под Лиозно Audi врезалась в попутный VW Transporter: водитель микроавтобуса погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель микроавтобуса погиб в аварии, которая произошла 3 июля в Лиозненском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла в первом часу ночи на 33-м километре трассы Витебск — Лиозно — граница РФ. По предварительной информации, 31-летний водитель Audi совершил столкновение с попутным микроавтобусом Volkswagen Transporter, которым управлял 39-летний мужчина.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель Volkswagen от полученных травм умер на месте происшествия. Ремнем безопасности он пристегнут не был.