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Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродненской области мастера из Белорусского товарищества инвалидов по зрению возрождают традицию плетения авосек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Популярный символ советской эпохи сегодня снова в тренде. Это подтверждают и показы на подиумах недели высокой моды в Италии. Дизайнеры в восторге от сетчатых сумок, а на волне заботы об экологии такой вариант удачно заменяет полиэтиленовый пакет. Так что на авоськи в Гродно просто посыпались заказы.
Пока в Милане модели на подиуме вышагивают с новинкой сезона в руках – это сетчатые сумки – на этом предприятии, где трудятся инвалиды по зрению, уже плетут новую партию авосек.
Галина Буро, СТВ:
Линейка, размером в ширину 2 сантиметра для того, чтобы ячейки в нашей авоське были размером 2 сантиметра.
А вот техника плетения проверена временем. Наталья Антоненко тщательно постигает забытое ремесло. В 50-х годах прошлого столетия в Новогрудке было налажено производство авосек.
Через 30 лет оно свернулось, а еще через три десятка, в наши дни, в стране нашлась лишь одна специалист по сеткам. Слабовидящая новогрудчанка, несмотря на аутизм, смогла обучить гродненскую мастерицу.
Наталья Антоненко, инструктор предприятия «Фильтр» Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Доска, челнок, линейка, нити, и, собственно, умелые руки – затраты минимальные. а спрос растет буквально по часам. Все началось с заказа крупной корпорации – производителя напитков с мировым именем – тогда на предприятии и решили возродить традицию.
Ольга Адуцкевич, директор предприятия «Фильтр» Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
В утилитарную и прочную авоську удачно вяжутся актуальные мировые тенденции, в том числе и в экологии. Ведь, по задумке заказчика, хлопковая сетка – альтернатива полиэтиленовой упаковке.
Галина Пальчевская, начальник отдела предприятия «Фильтр» Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Развивать бренд на предприятии намерены однозначно – проработать стиль ручек и делать непрозрачные вкладыши. Ведь на авоську уже не с ностальгией, а с экономическим интересом смотрят крупные торговые сети. К тому же дело социально-ответственное, ведь дает возможность заработать людям с ограниченными возможностями.
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Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар
Новости Беларуси. В Гродненской области мастера из Белорусского товарищества инвалидов по зрению возрождают традицию плетения авосек, сообщили в программе...
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