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Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

04.07.2019 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродненской области мастера из Белорусского товарищества инвалидов по зрению возрождают традицию плетения авосек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Популярный символ советской эпохи сегодня снова в тренде. Это подтверждают и показы на подиумах недели высокой моды в Италии. Дизайнеры в восторге от сетчатых сумок, а на волне заботы об экологии такой вариант удачно заменяет полиэтиленовый пакет. Так что на авоськи в Гродно просто посыпались заказы.

К модным веяниям приобщилась и корреспондент Галина Буро.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Пока в Милане модели на подиуме вышагивают с новинкой сезона в руках – это сетчатые сумки – на этом предприятии, где трудятся инвалиды по зрению, уже плетут новую партию авосек.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Галина Буро, СТВ:
Вот он, переменчивый характер моды. Еще недавно сумочкка-авоська казалась безусловным архаизмом, а сегодня это актуальный винтажный аксессуар. Дизайнеры говорят, такая сумка подойдет даже к вечернему платью.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Линейка, размером в ширину 2 сантиметра для того, чтобы ячейки в нашей авоське были размером 2 сантиметра.

А вот техника плетения проверена временем. Наталья Антоненко тщательно постигает забытое ремесло. В 50-х годах прошлого столетия в Новогрудке было налажено производство авосек.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Через 30 лет оно свернулось, а еще через три десятка, в наши дни, в стране нашлась лишь одна специалист по сеткам. Слабовидящая новогрудчанка, несмотря на аутизм, смогла обучить гродненскую мастерицу.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Наталья Антоненко, инструктор предприятия «Фильтр» Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Само обучение заняло два дня. Конечно же, мы сняли видеоролики, чтобы потом уже на месте практиковать само плетение авоськи. Это, конечно, кропотливая работа для человека с ослабленным зрением или тотально не зрячего человека.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Доска, челнок, линейка, нити, и, собственно, умелые руки – затраты минимальные. а спрос растет буквально по часам. Все началось с заказа крупной корпорации – производителя напитков с мировым именем – тогда на предприятии и решили возродить традицию.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Ольга Адуцкевич, директор предприятия «Фильтр» Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Мы этот вид деятельности принципиально оставляем ручной работой. Конечно, существуют машины, которые могут делать это автоматически, но наша основная задача – дать занятость и дать работу инвалидам.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

В утилитарную и прочную авоську удачно вяжутся актуальные мировые тенденции, в том числе и в экологии. Ведь, по задумке заказчика, хлопковая сетка – альтернатива полиэтиленовой упаковке.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Галина Пальчевская, начальник отдела предприятия «Фильтр» Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Поскольку пластиковые пакеты переработке не подлежат, они представляют собой мертвый мусор. Авоська заменяет 200 полиэтиленовых пакетов.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Развивать бренд на предприятии намерены однозначно – проработать стиль ручек и делать непрозрачные вкладыши. Ведь на авоську уже не с ностальгией, а с экономическим интересом смотрят крупные торговые сети. К тому же дело социально-ответственное, ведь дает возможность заработать людям с ограниченными возможностями.

Авоська: очередной тренд или что-то большее? Рассказываем, почему стоит обратить внимание на модный аксессуар

Люди в материале: Галина Буро, Наталья Антоненко, Ольга Адуцкевич, Галина Пальчевская
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродненской области мастера из Белорусского товарищества инвалидов по зрению возрождают традицию плетения авосек, сообщили в программе...
 
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