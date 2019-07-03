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«Это была первая мировая у нас олимпиада»: белорусские школьники выиграли два золота на соревнованиях по ментальному счёту

04.07.2019 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские школьники выиграли сразу две золотые медали на так называемых ментальных арифметических всемирных соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это была первая мировая у нас олимпиада»: белорусские школьники выиграли два золота на соревнованиях по ментальному счёту

Ребята с легкостью решают сложнейшие математические задачи с помощью абакусов – это специальные счеты. Сначала делают это вручную, развивая память и ловкость рук, затем в своем воображении моделируя счеты и складывая числа в уме.

«Это была первая мировая у нас олимпиада»: белорусские школьники выиграли два золота на соревнованиях по ментальному счёту

Глеб Борисов:
Решали мы каждый одинаково примеры. У него были те же примеры, только на одно действие меньше. Двухзначные примеры обычные.

«Это была первая мировая у нас олимпиада»: белорусские школьники выиграли два золота на соревнованиях по ментальному счёту

Мы были только на международных олимпиадах, а это была первая мировая у нас, и не знали, как считают другие страны. В этом была сложность.

«Это была первая мировая у нас олимпиада»: белорусские школьники выиграли два золота на соревнованиях по ментальному счёту

Никите Павлюковскому 7 лет – он победил в младшей возрастной группе, Глебу Борисову – 10. Соревнования в Турции собрали 600 участников из 18 стран мира. Белорусы принимали участие впервые.

Люди в материале: Глеб Борисов
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские школьники выиграли сразу две золотые медали на так называемых ментальных арифметических всемирных соревнованиях, сообщили в...
 
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