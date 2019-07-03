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«Однажды в Голливуде» может стать последним фильмом Тарантино

04.07.2019 17:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Однажды в Голливуде» может стать последним фильмом Тарантино
Gage Skidmore / wikipedia.org

Картина «Однажды в Голливуде» может стать последним художественным фильмом в творческой карьере режиссера Квентина Тарантино, сообщает журнал GQ.

«Однажды в Голливуде» может стать последним фильмом Тарантино Дарованная судьбой. «Босой твист» Квентина Тарантино и Умы Турман

В интервью изданию режиссер заявил, что «в плане фильмов, предназначенных для показа в кинотеатрах, добрался до конца пути», подчеркнув, что «отдал кинофильмам все, что только мог».

«Я представляю себе, как буду писать книги или начну сочинять для театра», - сказал режиссер. 

Ранее Тарантино неоднократно признавался, что думает о завершении творческой карьеры, и ставил себе задачу снять ровно десять лент. 

«Однажды в Голливуде» - девятая работа мастера. Ее мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале. 

Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. Тарантино рассказал историю экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона.

 
 
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Режиссер сообщил о намерении завершить кинокарьеру.
 
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