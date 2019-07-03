«Однажды в Голливуде» может стать последним фильмом Тарантино

Картина «Однажды в Голливуде» может стать последним художественным фильмом в творческой карьере режиссера Квентина Тарантино, сообщает журнал GQ .

В интервью изданию режиссер заявил, что «в плане фильмов, предназначенных для показа в кинотеатрах, добрался до конца пути», подчеркнув, что «отдал кинофильмам все, что только мог».

«Я представляю себе, как буду писать книги или начну сочинять для театра», - сказал режиссер.

Ранее Тарантино неоднократно признавался, что думает о завершении творческой карьеры, и ставил себе задачу снять ровно десять лент.

«Однажды в Голливуде» - девятая работа мастера. Ее мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале.

Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. Тарантино рассказал историю экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона.