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«Однажды в Голливуде» может стать последним фильмом Тарантино
04.07.2019 17:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Gage Skidmore /
Картина «Однажды в Голливуде» может стать последним художественным фильмом в творческой карьере режиссера Квентина Тарантино, сообщает журнал
В интервью изданию режиссер заявил, что «в плане фильмов, предназначенных для показа в кинотеатрах, добрался до конца пути», подчеркнув, что «отдал кинофильмам все, что только мог».
«Я представляю себе, как буду писать книги или начну сочинять для театра», - сказал режиссер.
Ранее Тарантино неоднократно признавался, что думает о завершении творческой карьеры, и ставил себе задачу снять ровно десять лент.
«Однажды в Голливуде» - девятая работа мастера. Ее мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале.
Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. Тарантино рассказал историю экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона.
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Режиссер сообщил о намерении завершить кинокарьеру.
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