Менталитет бедняка и еще семь признаков того, что вы не готовы быть предпринимателем

Источник материала: Ежедневник



фото: sa1nikov.ru

Несмотря на всю шумиху вокруг предпринимательства, не все готовы вести свой бизнес — и это нормально. В каких случаях лучше не рисковать и остаться наемным работником?

«Для запуска и ведения бизнеса требуется много энергии. Это очень рискованно», — считает соучредитель Uptima Business Bootcamp Рани Лангер-Кроагер. Нет ничего постыдного в том, что вам больше нравится работать по найму. Возможно, у вас, как и у многих людей, нет предпринимательской жилки. Да, предпринимательские качества можно развить. Но все же бизнес — это то, чего «вы не можете не делать».

Вот восемь признаков, говорящих о том, что в бизнес вам идти рано. Или вообще не стоит. .

1. Вы не любите рисковать

Суровая правда: около 70% стартапов прекращают существование в течение 10 лет. Даже если ваш продукт или услуга фантастические, есть много кочек на которых вы можете споткнуться — например, могут закончиться деньги или силы. Чтобы справиться с риском, каждый предприниматель должен определить для себя, когда его бизнес начнет приносить прибыль — и, следовательно, он сможет получать нормальный доход.

Этот график должен быть привязан к вашему собственному финансовому благополучию. Другими словами, определите, как долго вы можете себе позволить развивать бизнес, не получая от него отдачи, имея в виду при этом, что стартап может никогда не стать прибыльным. Это немного облегчаим управление этим риско.

2. У вас менталитет бедняка

Люди, обладающие менталитетом бедняка, считают, что им не хватает возможностей или ресурсов. Это может привести к отчаянию, что, в свою очередь, заставит вас выбирать пути, вредящие бизнесу, вместо того чтобы хвататься за более подходящие возможности. Вэту ловушку попадают даже опытные владельцы бизнеса в периоды спада.

Устранить это препятствие помогут работа над собственными отношениями с деньгами и осознание того, что эти отношения могут иметь глубокие корни.

3. Вы гонитесь за быстрой прибылью

По данным Small Business Trends, только 40% стартапов становятся прибыльными, а 82% неудач малого бизнеса связаны с неустойчивым денежным потокам.

Бизнесу могут потребоваться годы, чтобы он начал приносить достаточную прибыль, при которой учредители уже могут получать зарплату. Если вы пытаетесь быстро заработать, это окажет большое давление на бизнес, которое не позволит ему расти так, как он должен расти.

4. Вы не разбираетесь в бизнес-показателях

Если не уделять им внимание, можно пропустить важные подсказки о необходимости скорректировать план, исходя из фактической, а не прогнозируемой производительности. Отсутствие опыта работы с финансами может привести к принятию эмоциональных, а не обоснованных решений. И это может привести к катастрофе ваше дело.

5. У вас нет внятного бизнес-плана

Исследование, проведенное в колледже Университета Мичигана по изучению предпринимательской динамики, подтверждает аргумент о том, что хороший бизнес-план увеличивает шансы вашего стартапа остаться в живых. «Я призываю вас, начиная бизнес, провести исследование рынка, а затем написать план», — говорит Лангер-Кроагер. Даже если вы уже открыли свое дело, еще не поздно создать план, который даст вам ориентир, как достичь целей и придерживаться определенной миссии.

6. Вы не проверили свою бизнес-идею на рынке

Исследование CB Insights, изучавшее причины разорения стартапов, показало, что главная среди них — продукт без рынка. Вы можете потратить много времени, усилий и денег на создание чего-то, что не будет принято на рынке, поэтому непременно проведите исследование рынка, прежде чем претворять в жизнь свою бизнес-идею. Это может быть что угодно: от опросов и тестирования нескольких прототипов до помощи наставника или консультанта с опытом работы в вашей отрасли.

7. Вы не готовы выходить на люди и продавать свою идею

Если вы знаете кого-то, кто ведет свое дело, вы, скорее всего, слышали их жалобы на маркетинг — одну из наименее любимых задач многих владельцев бизнеса.«Это личный бизнес, поэтому вы на самом деле должны вложить всю душу», когда приходится продавать себя, говорит Лангер-Кроагер. Если вы не можете преодолеть свой страх быть в центре внимания и стать апологетом своего бизнеса, предпринимательство, вероятно, не для вас.

8. Вы слишком привыкли полагаться на себя

Однажды наступает момент, когда для развития бизнеса необходимо нанимать людей и делегировать те задачи, на которые вам уже не пристало тратить время. Слишком сильная привычка все делать самостоятельно (создание и управление компанией на базе ограниченного личного капитала) может остановить рост вашего дела, лишив его ресурсов в критический момент, когда вам может понадобиться нанять сотрудников. Но коммерческий кредит может поймать вас в ловушку, и если бизнес не выживет, долги придется выплачивать не один год.

businessinsider.com