Игроки сыграли в регби на расстоянии в 100 миль. В этом им помог виртуальный костюм белорусов

Источник материала: Tut.by

Белорусский проект Teslasuit создает «умную одежду», которая может считывать движения, передавать ощущения на расстоянии и стимулировать мышцы. Благодаря этому костюму два игрока в регби команды Wasps смогли провести тренировочную сессию на расстоянии в 100 милях друг от друга. Об этом пишет пресс-служба Парка высоких технологий.

Один игрок находился на площадке в городе Ковентри, а второй в Лондоне. Спортсменам удалось показать один из приемов в регби — перехват. С помощью сети 5G и виртуального костюма игрок в другом городе прочувствовал всю силу приема.

Teslasuit — «умный костюм», который покрывает все тело. В него встроены электронные платы, процессор, оперативная память и аккумулятор, заряда которого хватает на два дня работы. По сути это компьютер, который можно носить на себе. Весит он около двух килограммов.

Система обратной связи дает тактильный ответ и воздействует на мышцы тела с помощью электрических импульсов. «Умную одежду» можно применять для игр в виртуальной реальности. Костюм обеспечит полное погружение и интерактивность между виртуальным объектом и человеком.