ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игроки сыграли в регби на расстоянии в 100 миль. В этом им помог виртуальный костюм белорусов

04.07.2019 18:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский проект Teslasuit создает «умную одежду», которая может считывать движения, передавать ощущения на расстоянии и стимулировать мышцы. Благодаря этому костюму два игрока в регби команды Wasps смогли провести тренировочную сессию на расстоянии в 100 милях друг от друга. Об этом пишет пресс-служба Парка высоких технологий.

Один игрок находился на площадке в городе Ковентри, а второй в Лондоне. Спортсменам удалось показать один из приемов в регби — перехват. С помощью сети 5G и виртуального костюма игрок в другом городе прочувствовал всю силу приема.

Teslasuit — «умный костюм», который покрывает все тело. В него встроены электронные платы, процессор, оперативная память и аккумулятор, заряда которого хватает на два дня работы. По сути это компьютер, который можно носить на себе. Весит он около двух килограммов.

Система обратной связи дает тактильный ответ и воздействует на мышцы тела с помощью электрических импульсов. «Умную одежду» можно применять для игр в виртуальной реальности. Костюм обеспечит полное погружение и интерактивность между виртуальным объектом и человеком.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский проект Teslasuit создает «умную одежду», которая может считывать движения, передавать ощущения на расстоянии и стимулировать мышцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Верхнедвинском районе женщина на «Ниве» попала под фуру. Она погибла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика