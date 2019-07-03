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Игроки сыграли в регби на расстоянии в 100 миль. В этом им помог виртуальный костюм белорусов
Источник материала: Tut.by
Белорусский проект Teslasuit
Один игрок находился на площадке в городе Ковентри, а второй в Лондоне. Спортсменам удалось показать один из приемов в регби — перехват. С помощью сети 5G и виртуального костюма игрок в другом городе прочувствовал всю силу приема.
Teslasuit — «умный костюм», который покрывает все тело. В него встроены электронные платы, процессор, оперативная память и аккумулятор, заряда которого хватает на два дня работы. По сути это компьютер, который можно носить на себе. Весит он около двух килограммов.
Система обратной связи дает тактильный ответ и воздействует на мышцы тела с помощью электрических импульсов. «Умную одежду» можно применять для игр в виртуальной реальности. Костюм обеспечит полное погружение и интерактивность между виртуальным объектом и человеком.
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Белорусский проект Teslasuit создает «умную одежду», которая может считывать движения, передавать ощущения на расстоянии и стимулировать мышцы.
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