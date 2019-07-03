Мой милый питомец – паук! Истории случчан, которые стали киперами

Источник материала: Слуцк Город

Кто-то мечтает о собаке, кто-то о кошке. А герои нашего материала мечтали о пауках. В интервью для SG двое парней и девушка рассказали, чем можно напугать паука, от чего он может умереть и что ему нужно для комфортного существования...



Юлия, владелица пауков. Фото: Ольга Кононович.

Юлия: «Паук – это вам не кот»

Первого паука Тошу случчанка Юлия приобрела совсем маленьким у минского кипера (человек, который занимается пауками – прим. админ.) за 5 рублей. Второго, двухлетнюю самку Тому, покупала уже в Солигорске за 50 рублей. И один и другой паук – разновидность птицеедов.

«Ещё до пауков я подумывала купить сову. Но их нужно кормить мышами, и это единственное, что меня остановило. А вот паука я хотела завести с детства, и очень радовалась первому приобретению», — рассказывает Юлия.





Паук- птицеед Тома. Фото: Ольга Кононович.

Вместе с пауком девушке отдали террариум и парочку тараканов «автомобильчиков» для корма животному. Однако Юле насекомые очень понравились и она оставила их для разведения.





Паук Тоша. Фото: Ольга Кононович.

Паук может умереть от разрыва сердца?

Мама девушки панически боится пауков, но со временем привыкла к такому соседству. Хотя всё ещё испытывает дискомфорт, когда Тома пытается выбраться из своего жилища.

«В детстве мы с другом нашли в кустах большого, жёлтого-лимонного паука. Он был размером с небольшую клубнику. Я посадила его в банку и принесла домой. Когда паук вылез и пополз в сторону мамы, она запрыгнула на кресло и так громко закричала, что малыш умер на месте», — вспоминает девушка.

Оказывается, пауки панически боятся громких звуков. От высоких частот они начинают бегать в произвольном направлении в поисках укрытия. Юля говорит, что у них очень шаткая нервная система, и от испуга паук может умереть от разрыва сердца.

Паук – это большая ответственность

До того, как купить первое животное, Юля прочла много литературы. Она говорит, что жилище для паука должно быть с определённым «интерьером» и температурой воздуха не ниже +25 С. Некоторым видам нельзя укладывать высокие предметы, с которых паук может упасть. Ведь это очень нежное животное, и при падении может повредить себе брюшко и умереть.





Таракан "Автомобильчик" обычно предназначен для корма паукам. Фото: Ольга Кононович.

«Важно понимать, что паук – это вам не кот, которого можно кормить чем попало. Ему нужны специальные тараканы, и обычный квартирный для этого не подойдёт. А в доме, где живут дети, стоит быть особо внимательным, потому как пауки все без исключения ядовитые», — говорит собеседница.

После линьки паука может загрызть таракан





Это чучело паука Юля сделала из старой оболочки животного сама. Фото предоставлено героем.

Определить пол паука можно на 6-8 линьке. Во время этого процесса важно следить за влажностью, ведь при её недостатке животное может не перелинять и умереть. Кстати, сам процесс линьки оказался весьма интересным.

«За 3-4 недели до этого паук отказывается от еды. В день, когда насекомое линяет, он переворачивается и начинает потихоньку вылезать из старой оболочки, которая разрывается на спинке. Неделю после этого кожа паука настолько тонкая, что его может загрызть таракан, которого обычно ест он», — рассказывает девушка.

Старую оболочку после линьки можно не выбрасывать. Многие заводчики из крупных образцов делают чучела пауков и помещают их в рамки.

Я растерялась и стала ловить её руками

Паук не запоминает объекты. К примеру, хозяина он не узнаёт, а просто реагируют на движение. Каждый раз человек для него угроза, поэтому животное пытается убежать и спрятаться.

«Однажды, когда я подливала воду, Тома от страха подпрыгнула примерно на 20 см и сбежала из террариума. Я растерялась и стала ловить её руками, не задумываясь о том, что она может укусить. Реакция на яд у всех по-разному. Обычно это такое чувство, будто на некоторое время в дверях крепко зажали пальцы», — говорит собеседница.





Самка паука изучает корреспондента. Фото: Ольга Кононович.

Яд паука особенно опасен для аллергиков вплоть до летального исхода. А у обычного человека может вызвать жгучую боль, отёк, судороги и др.

Кормит своих пауков девушка раз в две недели. Для этого купила несколько тараканов, которые размножаются прямо в пластиковом контейнере. Они живут в специальном субстрате, питаются овощами и овсяными хлопьями.

Антон: «В моей квартире жило примерно 200 пауков»



Этот паук напуган и пытается спрятаться от камеры. Фото: Ольга Кононович.

Купить паука Антон решил 5 лет назад. Долгое время парень общался с киперами в соцсетях, искал информацию, какие виды продаются в Беларуси. Тогда он жил в Минске, где и купил первого паука у заводчика. С своим питомцем переехал в Слуцк на ПМЖ. А потом Антона так понесло, что он решил на этом не останавливаться, и скоро в коллекции молодого человека было более 15 видов пауков.

« У меня в квартире было всё заставлено баночками. Друзья и мама с интересом наблюдали за моим хобби. Просили показать, как я их кормлю. Некоторые товарищи говорили, что немного завидуют моему увлечению. Но приобрести себе такое животное не готовы», - рассказывает Антон.

Мне отдали половину потомства – это 500 штук!

Молодой человек говорит, что за пауками очень сложно ухаживать. Ведь до недавнего времени в квартире Антона жили примерно 200 пауков. На кормление приходилось выделять большой кусок времени.

« Вы только представьте, что каждому нужно пинцетом поймать таракана. А это, поверьте, не так уж просто. Ведь насекомое может спокойно сорваться с пинцета и убежать», - говорит парень.



Тараканы, предназначенные для корма паукам живут в 20-литровом ведре. Фото: Ольга Кононович.

Антон возил в Минск для спаривания своего единственного самца паука. По правилам киперов, половину потомства принято делить пополам.

« Я сначала с воодушевлением забрал новорождённых пауков, думал, заработаю на них. Но, вы даже не представляете, что такое половина потомства! Когда я привёз малышей в Слуцк, то их оказалось около 500 штук. И всех их нужно было рассадить по отдельности в баночки, заполненные специальным грунтом, и сделать в крышках отверстия», - рассказывает собеседник.

Такая затея оказалась не из лёгких, тем более, что по неопытности в нескольких крышках парень сделал большие отверстия. Через них убежали несколько проворных паучков, и пришлось их ловить по всей квартире.

Часто покупателями становятся дети

Ещё труднее для Антона было продать пауков. Ведь для этого нужно было найти желающих. Продажа оптом так же не увенчалась успехом, пауки оказались особо никому не нужны. Однако в Слуцке удалось продать около 50 пауков, в Минске примерно столько-же.

Часто покупателями становятся дети, но только с согласия родителей, утверждает Антон. Своим клиентам он всегда проводит подробный инструктаж на тему содержания таких питомцев, ухода и безопасности.



На полке в баночках живые пауки. Среди них есть и спокойные виды, и агрессоры. Антон собирается их кормить тараканами. Фото: Ольга Кононович.

« Если паук сбежит, и не найдёт доступ к пище и воде, то он умрёт. Размножаться они не смогут, ведь скрещиваются только с близким им видом, а таких у нас нет», - утверждает Антон.

Корм для пауков молодой человек выращивает у себя в квартире в 20-литровом ведре. Чтобы насекомые не выбрались, края ведра смазывает вазелином.

Антон говорит, что от своих питомцев получает такое же наслаждение, как от картины. Недавно одного из своих пауков он подарил маме. Парень утверждает, что она осталась довольна, ведь об этом мечтала давно.

Валентин: « Паук – мечта, приобретённая со временем»



Питомец Валентина. Фото предоставлено героем.

Самку птицееда, первого паука, солигорчанин Валентин купил 7 лет назад за 5 рублей. Тогда в нашей стране таких людей было всего 5-6.

Через пару лет парень стал знакомиться и общаться с киперами из Беларуси и России, обсуждали поведение и особенности пауков. Среди участников были заводчики змей, ящеров и другой экзотики. Здесь же Валентин начал покупать себе других пауков, и скоро в его коллекции стало больше 30 видов.

« Мне было интересно наблюдать за ними, ведь у каждого свой характер. Особенно красиво выглядит ковёр из паутины. Некоторые друзья, глядя на моих питомцев, завели себе тоже», - рассказывает собеседник.





В пауках нравится всё, кроме одного...

Валентин считает, что за пауками ухаживать намного легче, чем за собакой или котом. Всего-то нужно два раза в год менять субстрат, создавать в террариуме необходимые для паука условия, держать стабильную влажность, которая нужна для определённого вида и вовремя убирать то, что не съел паук, чтобы не завелись клещи.

« Это мечта, приобретённая со временем. В пауках мне нравится всё, кроме одного – корм, который нужно им разводить. Это непредсказуемое животное по своей сути. Сбежать может в любой момент, даже когда просто открываешь крышку террариума, чтобы его покормить», - говорит Валентин.





Паук может вырасти больше апельсина

У некоторых видов пауков на теле находятся стрекательныеволоски, которые так же могут вызвать раздражение у человека, попадая к нему на кожу. Нежелательно заводить такого питомца аллергикам и семьям с детьми. Ведь есть вероятность, что паук может укусить.

« Паук может вырасти больше апельсина, а его хилицеры могут достигать размера до 2 см. Ими он способен насквозь прокусить палец человека, а яд животного может быть сильно токсичным», -говорит парень.





Скорпионы, пауки, эублефары и улитки

Большую часть пауков Валентин уже продал. Сейчас у него в доме живёт ожереловый попугай, рыбки и три самца эублефара (ящерицы). Разводить последних особого желания у парня нет, ведь такой процесс достаточно трудоёмкий.





« Чтобы серьёзно заниматься разведением этих ящериц, нужны определённые условия: в террариуме должно быть много места, специальное освещение, влажность. Да много ещё чего», - рассказывает молодой человек.

В середине июня Валентин завёл себе 6 видов улиток. Он говорит, что этих животных обычно используют в косметологии. Их слизь благоприятно влияет на кожу человека, что даёт эффект омоложения.





До недавнего времени в квартире парня жили скорпионы, которых он подарил товарищу. Молодой человек говорит, что в скором времени хочет полностью перейти на другую экзотику.

Ольга Кононович

SlutskGorod