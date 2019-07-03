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Смертельное ДТП в Солигорском районе: расследование завершено

04.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Смертельное ДТП в Солигорском районе: расследование завершено

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Солигорска, обвиняемого по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Расследованием установлено, что обвиняемый 15 марта 2019 года около 23.50 на личном автомобиле BMW 520 двигался по автодороге Н-9619 «Старобин-Сковшин-Сосны» и направлялся с двумя товарищами в Солигорск. Проезжая закругление проезжей части влево вблизи деревни Махновичи Солигорского района, он не избрал безопасную скорость с учетом влажного состояния дорожного покрытия и допустил потерю курсовой устойчивости управляемого транспортного средства. В состоянии заноса выехал за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся и совершил столкновение с деревьями.

В результате ДТП 21-летний и 32-летний пассажиры погибли на месте.

Смертельное ДТП в Солигорском районе: расследование завершено

Анализируя собранные в рамах расследования доказательства, следователи пришли к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение скоростного режима водителем.

С учетом следовой информации, зафиксированной на месте ДТП и повреждений на автомобиле, заключений проведенных экспертами ГКСЭ исследований, а также изученных записей видеорегистратора, скорость движения автомобиля БМВ на момент происшествия была около 194 км/ч. Разрешенная скорость движения на данном участке - 90 км/ч.

Обвиняемый дал признательные показания. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области
Татьяна Белоног

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Солигорска, обвиняемого по ч. 3 ст. 317...
 
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