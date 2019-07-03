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Лето «В березках»: как слуцкий священник из заброшенной территории сделал зону отдыха для детей

04.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Лето «В березках»: как слуцкий священник из заброшенной территории сделал зону отдыха для детей

Тарзанка, бассейн, настольные игры и песни у костра… Священник организовал бесплатную игровую площадку для детей. А затем и мини-лагерь, на оздоровление в который уже третий год приезжают сотни человек со всего Слуцкого района.

Летнюю площадку охотно посещают дети со всего района. Это не только школьники с классными руководителями, но и целые семьи. Едут на пару часов — покататься на тарзанке и поплавать в бассейне. А кто-то остается с ночевкой. Только с мая тут уже отдохнули более 300 человек. В мини-лагере появилась своя маленькая традиция: по желанию отдыхающие могут на память посадить здесь пихту — чтобы со временем выросла семейная аллея.

Лето «В березках»: как слуцкий священник из заброшенной территории сделал зону отдыха для детей

Правильный отдых начинается с похода

Деревня Борок расположена в 22 километрах от Слуцка. Сюда не ходит рейсовый автобус, добраться до населенного пункта можно либо на личном авто, либо пешком от ближайшей сельской остановки. Доезжаешь до деревни Серяги, оттуда пешей прогулкой с десяток километров — и ты на месте.

Лето «В березках»: как слуцкий священник из заброшенной территории сделал зону отдыха для детей

Учитель СШ № 6 Тамара Николаевна возит на площадку своих учеников уже не первый год

— Правильный летний отдых начинается с похода, — с улыбкой встречает Тамара Николаевна, учитель русского языка и литературы СШ № 6.

На площадку она приехала вместе со своими учениками-десятиклассниками. Это 15 школьников, больше половины из которых здесь отдыхают уже третий год подряд. Ночевки в палатках, еда на костре, песни хором — об этом они тысячу раз слышали от родителей, а сейчас так могут отдохнуть и сами.

— Не важно, из богатой семьи дети или из малообеспеченной. Здесь все равны. И это важный урок для ребят: не все в жизни продается и покупается. Бывает проповедь словом, а бывает делом. Эта проповедь — делом, — рассуждает учительница.


У ребят никто не забирает мобильные телефоны, они постоянно с ними ходят. Но что удивительно: дети так заняты весь день, что могут даже ни разу на экран не взглянуть.

— То бассейн, то тарзанка, то настольные игры — некогда детям в интернете сидеть, — улыбается Тамара Николаевна.

Здесь ребята не только отвлекаются от гаджетов, но и развиваются физически, оздоровляются, становятся дружнее. Такой отдых немало дает и педагогу.


— В школе для меня они в первую очередь ученики, а здесь — просто дети. Общение в неформальной обстановке помогает нам лучше узнать друг друга. Бывает, что в классе ребенок один, а выйдет за пределы школы — и совсем иначе ведет себя, раскрывается с другой стороны. И я для них не просто классный руководитель, а человек, который и в поход с ними отправится, и на качелях покатается, и до утра у костра песни поет. В общем, своя, —рассказывает Тамара Николаевна.

Семейная площадка

Десятиклассник Владислав Иванов на площадку приезжает три года подряд. Дедушки и бабушки у парня живут в городе, так что отдых в деревне для него — экзотика.

— Вроде бы площадка в самой деревне расположена, но так удачно выбрано место, что ты отдыхаешь на природе вдалеке от всяческой суеты. Уже думаю о том, что когда окончу школу, мне будет не хватать этих летних поездок, — делится впечатлениями Владислав.


Ребята готовятся к обеду. Накрывают на стол, расставляют тарелки, раскладывают приборы. На костре готовят и суп, и кашу с тушенкой, и шашлыки. Продукты — единственное, на что приходится потратиться родителям, все остальное — бесплатно. И палатки, и спальные мешки, и подушки с одеялами, и посуда.

Лето «В березках»: как слуцкий священник из заброшенной территории сделал зону отдыха для детей

— Мы здесь обычно на две ночи остаемся. Первую ночь никогда не спим — ждем рассвета. Тихо, свежо, небо яркое и невероятно красивое. В повседневной жизни на такое редко обращаешь внимание. А тут — самое время, — делятся впечатлениями ребята.

Вместе с подростками рассвет встречает и настоятель прихода в честь преподобного Симеона Столпника в деревне Борок протоиерей Георгий Петровский. Около 10 лет назад он начал превращать в зону детского отдыха заброшенную территорию за церковным домиком.

Лето «В березках»: как слуцкий священник из заброшенной территории сделал зону отдыха для детей

— У нас работала воскресная школа, я решил, что нужно организовать детям игровую площадку. На этом месте, можно сказать, была свалка, стояли старые хозпостройки, росли одичавшие яблони. Мы все расчистили, сначала посадил березки — посмотрите, как они уже вымахали! — рассказывает отец Георгий.

Лето «В березках»: как слуцкий священник из заброшенной территории сделал зону отдыха для детей
Отец Георгий по образованию учитель белорусского языка и литературы, воспитывает троих собственных детей

Так и стали называть площадку — «В березках». Первыми на этой территории появились гамаки, после — футбольное поле. И так год за годом зона отдыха пополнялась новыми интересными объектами. Веревочный городок, бассейн, подвесные кресла, гамаки, игровая комната — что-то приобреталось, что-то создавалось собственными руками. Например, тарзанку соорудил отец Георгий сам, он же и опробовал ее первым. «Из соображений безопасности», — говорит священник. «И потому, что самому нравится проводить время здесь», — добавляют дети.

Все, что есть сейчас на летней площадке, создавалось всем миром. Идеи по развитию зоны отдыха продумывает сам отец Георгий, в их реализации активно помогают спонсоры.

— Огромную помощь оказывает местный фермер Юрий Доманский. Большинство из того, что здесь есть, куплено на его средства. У нас с ним тандем образовался. Прихожу к нему: есть идея, хотелось бы реализовать. Он мне: пожалуйста, давай счет. Уже много лет так сотрудничаем. Очень помогает епископ Слуцкий и Солигорский Антоний — и финансово, и молитвой. Местное сельское хозяйство помощь оказывает. И родители детей, которые здесь отдыхают. Приехал один мужчина, покатал сына на тарзанке, а после купил аэрохоккей и настольный футбол. Другой мужчина привез внука на качели — пожертвовал нам железо. У меня часто спрашивают, не собираюсь ли ввести хотя бы символическую плату за пребывание на площадке. А за что деньги брать? За то, что люди сами сделали? Конечно, за всем здесь нужен уход, все со временем изнашивается, но я уверен, что всегда найдется тот, кто поможет и словом, и делом, — рассказывает отец Георгий.

Лето «В березках»: как слуцкий священник из заброшенной территории сделал зону отдыха для детей

— Есть необходимость в таких площадках именно для семей. Чтобы дети могли выйти с родителями на природу, поиграть, провести вместе время, освободившись от всех домашних хлопот, — уверен отец Георгий. — Да, дети сюда приезжают разные: кто-то воспитанный и спокойный, а кто-то нервный, раздражительный, всем недовольный. Но у нас сейчас не проблема детей, а проблема взрослых. Родители разучились воспитывать своих сыновей и дочерей, общаться с ними. И детям просто не хватает внимания. Уделите хотя бы несколько дней исключительно своей семье. Это и есть проявление любви родителей к детям.

Екатерина Елисеева
МЛЫН.BY

 
 
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Тарзанка, бассейн, настольные игры и песни у костра… Священник организовал бесплатную игровую площадку для детей. А затем и мини-лагерь, на оздоровление в который...
 
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