Молодежный студотряд из Бреста приступил к раскопкам на неизвестном строении Коссовского замка

Источник материала: Виртуальный Брест

Студенты истфака Брестского госуниверситета имени Пушкина сегодня приступили к археологическим раскопкам на территории вокруг дворца Пусловских, который в нынешнем году объявлен областной молодежной стройкой. Реставрация Коссовского замка, как еще называют архитектурную жемчужину Беларуси XIX века, в следующем году должна завершиться, и помощь будущих археологов сейчас весьма кстати.













Студотряд будет работать до конца июля. Пока в корзинах только гвозди, осколки стекла и черепки. Самое интересное впереди, считает главный археолог ОАО «Брестреставрация» Александр Башков:



— В минувшем году экскаватор наткнулся на остатки неизвестного строения, которое предположительно было административным зданием. Какого периода эта постройка, мы пока не знаем. Наша задача — определить размеры конструкции, сохранность фундамента, планировку, найти артефакты, изучить культурный пласт около здания. Дальше будем определяться — восстанавливать или консервировать, впишется ли этот объект в общую концепцию туристического комплекса.













Дворец Пусловских — едва ли не самый большой хранитель тайн на наших землях. Рассказывают, что в Парадном зале пол был из двойного стекла, и там плавали аквариумные рыбки. А в зимнем саду жил лев, которого ночами спускали с привязи. Еще говорят, во дворце живет призрак графини Пусловской. Развенчан пока только один миф — о подземном ходе между Коссовским и Ружанским дворцами «шириною в карету и тройку» и длиной почти в 25 километров. Не было его, и быть не могло!









В XIX веке земли около Коссово принадлежали Войцеху Пусловскому, наследник которого — Вандалин — в 1838 году начал строительство резиденции. Он выбрал место рядом с родовым гнездом Тадеуша Костюшко в урочище Меречевщина — это факт, а не легенда. В Первую мировую пропала коллекция редких рукописей и картин, погибли сад и оранжерея. В 1944 году здание было выжжено изнутри. В 2008 году началась реставрация. С 2017 года музей-усадьба Костюшко в урочище Меречевщина и дворец Пусловских — единый туристический комплекс, который в 2018 году посетило 35 тысяч человек.









Игорь Саюк, начальник отдела по делам молодежи Брестского облисполкома,рассказал, что Коссовский дворец будет не только в нынешнем году областной молодежной стройкой, но и в будущем:



— Это важный объект, сейчас — раскопки, в 2020-м — благоустройство. Нынешним летом в Брестской области сформировано 139 отрядов — строительных, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных и экологических, в которых работают 1792 человека. Парни и девушки трудятся в Брестской крепости, в ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», в детских летних лагерях, помогают сельхозпредприятиям в уборке урожая.