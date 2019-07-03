В Бресте пройдет форум Анонимных Алкоголиков

Источник материала: Виртуальный Брест

Алкоголизм является серьезной проблемой для зависимых людей и их близких. Zaryaby не раз писала о мероприятиях, проводимых сообществом Анонимных Алкоголиков (АА), которое многим помогает вернуться к полноценной жизни. И вот новый информационный повод – 6 и 7 июля в Доме культуры железнодорожников под девизом «Мой шанс на новую жизнь» пройдет форум, посвященный 22-летию со дня создания этого сообщества в Бресте.





В областной центр приедут люди из разных городов и стран (в том числе из России, Украины, Польши, Прибалтики), чтобы поделиться своим опытом, силами и надеждами. Они расскажут о своем пути к трезвой жизни. Здесь будут также друзья и родственники алкоголиков, психологи, врачи, священники...

В рамках форума пройдут открытые (для всех желающих) и закрытые (присутствуют только алкоголики) собрания. Во время индивидуальных выступлений участники расскажут свои истории болезни, о попытках справиться с недугом и поделятся опытом выздоровления. Вместе с тем будут работать группы для родственников и друзей алкоголиков (Ал-Анон), для взрослых детей алкоголиков (ВДА). А еще организаторы обещают яркий концерт, зажигательную дискотеку и просто душевное общение.

– Анонимные Алкоголики не записывают свою трезвость себе в заслугу. Они выражают искреннюю благодарность врачам-наркологам, священнослужителям православной и католической церквей, своим родным и близким, многим другим замечательным людям, которые их поддерживают, – поясняет участник организационного комитета Иван. – Что не получится сделать в одиночку, возможно, если взяться за руки. Не зря каждое собрание Анонимных Алкоголиков Бреста заканчивается словами: «Мы беремся за руки и вместе можем сделать то, что в одиночку нам не под силу. Прошло чувство отчаяния. Теперь никто из нас не зависит от своей шаткой воли. Теперь мы вместе стоим, протягивая руки к силе, превышающей нашу собственную. Держась за руки, мы находим любовь и понимание, каких не было и в самых прекрасных наших мечтах. Спасибо!»





Сегодня брестское сообщество АА насчитывает более 150 выздоравливающих от алкоголизма. Вот что рассказали журналисту Zarya.by некоторые из них.

– В свое время я допилась до такого состояния, что меня выгнали из семьи, – вспоминает 45-летняя Анна. – Я родила дочку, и она была еще совсем маленькой, когда я ушла «бомжевать». Ночевала по квартирам, дома не жила и о ребенке абсолютно не заботилась. Меня лишили материнских прав. Несколько раз я отбывала наказание в ЛТП. Дочку не видела 15 лет, ничего не знала о ней (ее воспитывала моя мама). Допилась до того, что однажды мне стало очень плохо и меня забрала «скорая помощь». В больнице впала в кому. Неделю была в таком состоянии, и врачи сказали близким, что, наверное, не выживу. Но меня вернули к жизни, и после этого я попала в сообщество Анонимных Алкоголиков. Больше четырех лет я трезвая, работаю, живу в семье, у меня прекрасные отношения с дочкой (она вышла замуж, недавно родила девочку)... Я очень счастлива, и близкие тоже. Это просто чудо!

– Я, можно сказать, употреблял алкоголь с детства, из-за чего заработал много болезней. Пробовал кодироваться, но ничего не помогало. Всё изменилось, когда попал в сообщество Анонимных Алкоголиков, – признается ее ровесник Сергей. – Уже два года вообще не употребляю спиртное. В сообществе стал совершенно другим человеком. Получил и понимание, и дружбу, и заботу. У меня было криминальное прошлое, много лет «отсидел». Лишался свободы из-за алкоголя. Семья развалилась. А сейчас у меня все снова налаживается. Нашлась работа. Все прекрасно, и это благодаря тому, что я состою в сообществе Анонимных Алкоголиков.

– Мне повезло сохранить работу, здоровье, авторитет, отношения с родными и близкими. Было несложно бросить пить. Зато было очень сложно оставаться трезвым, потому что в моей жизни стали проявляться вспышки ярости, появились страхи. Я не понимал, как жить трезво, как трезвым отдыхать, расслабляться, радоваться, общаться с людьми, – признается брестчанин Олег. – Вокруг меня вдруг образовался огромный вакуум, который нечем было заполнить. Ничто не могло заменить алкоголь! Желание выпить возникало, а рядом были люди, которые «умели» пить без вреда для себя, то есть не алкоголики. Для человека зависимого, который бросает пить, это самое сложное общество. Потому что есть соблазн подумать: да я же тоже могу, как они! Анонимные Алкоголики дали мне дружбу, братскую семью, в которой я был рядом с такими же людьми, как я, и мы могли вместе радоваться, праздновать, общаться, работать... Они дали мне новое понимание, новый «ключ» к жизни, потому что я даже не понимал, зачем вообще жить трезво. А в этом сообществе у меня появилась почва под ногами.

Большое открытое собрание Анонимных Алкоголиков начнется 6 июля в большом зале ДК железнодорожников в 11.00 с традиционной «считалочки». Суть в том, что ведущие называют срок трезвости, а мужчины и женщины, достигшие его, встают – и весь зал им аплодирует. Особые овации достаются новичкам – тем, кто не употребляет алкоголь всего несколько дней, но твердо решил с ним покончить. Главная цель этих людей – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам тоже обрести трезвость.

Все вопросы по участию в форуме можно задать по номеру +375292078471 (телефон доверия общества Анонимных Алкоголиков г. Бреста).

Анонимные Алкоголики (АА) – содружество, объединяющее людей, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства – желание бросить пить. АА не платят ни вступительных, ни членских взносов – только добровольные пожертвования. Эти люди не связаны ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждением.