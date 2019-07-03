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Менее 1 процента. Статистика ГАИ показывает, насколько техосмотр влияет на безопасность
04.07.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Весной этого года стало известно, что техосмотр стало проходить еще меньше водителей. В конце 2017 года в «Белтехосмотре» говорили, что более половины зарегистрированных в Беларуси автомобилей ездят без пройденного ТО. В мае зафиксировали еще большее игнорирование процедуры — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Реакцией стали рейды. Говорили о небезопасности авто, эксплуатируемых с неисправностями, при которых запрещается их участие в дорожном движении, а также не прошедших гостехосмотр. Какова реальная опасность?
Сообщалось, что за первый квартал этого года в стране было
«В прошлом году в РБ зарегистрировано 26 ДТП, непосредственной причиной которых стала техническая неисправность транспортного средства. Это менее 1 процента от общего числа аварий,— сообщил Андрей Чернявский, заместитель начальника УГАИ МВД в интервью, распространенном пресс-службой МВД. — За пять месяцев в стране произошло 1133 аварии (на 3 процента меньше, чем в прошлом), в них погибло 162 человека, 1190 человек пострадало. 20 процентов ДТП — по причине нарушений правил проезда переходов, по причине превышения скорости — 14, маневрирования — 11. По причине технической неисправности — менее одного процента».
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Весной этого года стало известно, что техосмотр стало проходить еще меньше водителей. В конце 2017 года в «Белтехосмотре» говорили, что более половины...
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