Менее 1 процента. Статистика ГАИ показывает, насколько техосмотр влияет на безопасность

Источник материала: Виртуальный Брест

Весной этого года стало известно, что техосмотр стало проходить еще меньше водителей. В конце 2017 года в «Белтехосмотре» говорили, что более половины зарегистрированных в Беларуси автомобилей ездят без пройденного ТО. В мае зафиксировали еще большее игнорирование процедуры — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.





Реакцией стали рейды. Говорили о небезопасности авто, эксплуатируемых с неисправностями, при которых запрещается их участие в дорожном движении, а также не прошедших гостехосмотр. Какова реальная опасность?

Сообщалось, что за первый квартал этого года в стране было проведено 283 совместных рейда, выявлено более 1400 нарушений (отсутствие ТО и неисправности). Со стороны статистика выглядит удручающей. Создается впечатление, что нежелание платить «дорожный сбор», распределение которого до сих пор покрыто тайной, разворачивает водителей не только от станций диагностики, но и от соблюдения правил технической безопасности. Продолжая логическую цепочку, можно предположить, что около полутора миллионов автомобилей ездит по белорусским дорогам не проверенными в техплане, а следовательно, с возможными неисправностями, что сказывается на безопасности. Но согласно статистике ГАИ , реальное положение дел несколько иное.

«В прошлом году в РБ зарегистрировано 26 ДТП, непосредственной причиной которых стала техническая неисправность транспортного средства. Это менее 1 процента от общего числа аварий,— сообщил Андрей Чернявский, заместитель начальника УГАИ МВД в интервью, распространенном пресс-службой МВД. — За пять месяцев в стране произошло 1133 аварии (на 3 процента меньше, чем в прошлом), в них погибло 162 человека, 1190 человек пострадало. 20 процентов ДТП — по причине нарушений правил проезда переходов, по причине превышения скорости — 14, маневрирования — 11. По причине технической неисправности — менее одного процента».