ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Менее 1 процента. Статистика ГАИ показывает, насколько техосмотр влияет на безопасность

04.07.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Весной этого года стало известно, что техосмотр стало проходить еще меньше водителей. В конце 2017 года в «Белтехосмотре» говорили, что более половины зарегистрированных в Беларуси автомобилей ездят без пройденного ТО. В мае зафиксировали еще большее игнорирование процедуры — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Менее 1 процента. Статистика ГАИ показывает, насколько техосмотр влияет на безопасность

Реакцией стали рейды. Говорили о небезопасности авто, эксплуатируемых с неисправностями, при которых запрещается их участие в дорожном движении, а также не прошедших гостехосмотр. Какова реальная опасность?

Сообщалось, что за первый квартал этого года в стране было проведено 283 совместных рейда, выявлено более 1400 нарушений (отсутствие ТО и неисправности). Со стороны статистика выглядит удручающей. Создается впечатление, что нежелание платить «дорожный сбор», распределение которого до сих пор покрыто тайной, разворачивает водителей не только от станций диагностики, но и от соблюдения правил технической безопасности. Продолжая логическую цепочку, можно предположить, что около полутора миллионов автомобилей ездит по белорусским дорогам не проверенными в техплане, а следовательно, с возможными неисправностями, что сказывается на безопасности. Но согласно статистике ГАИ, реальное положение дел несколько иное.

«В прошлом году в РБ зарегистрировано 26 ДТП, непосредственной причиной которых стала техническая неисправность транспортного средства. Это менее 1 процента от общего числа аварий,— сообщил Андрей Чернявский, заместитель начальника УГАИ МВД в интервью, распространенном пресс-службой МВД. — За пять месяцев в стране произошло 1133 аварии (на 3 процента меньше, чем в прошлом), в них погибло 162 человека, 1190 человек пострадало. 20 процентов ДТП — по причине нарушений правил проезда переходов, по причине превышения скорости — 14, маневрирования — 11. По причине технической неисправности — менее одного процента».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Весной этого года стало известно, что техосмотр стало проходить еще меньше водителей. В конце 2017 года в «Белтехосмотре» говорили, что более половины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лето «В березках»: как слуцкий священник из заброшенной территории сделал зону отдыха для детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика