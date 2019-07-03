Урожай и безопасность

Источник материала: Маяк Преднепровья

В хозяйствах Быховского района начался ответственный этап сельскохозяйственных работ — уборка зерновых. Главная задача в период уборки заключается в том, чтобы собрать без потерь выращенный урожай. В большей степени это зависит и от соблюдения правил пожарной безопасности.

Из опыта можно сказать, что основной причиной возникновения пожаров в период уборки является неисправность зерно-уборочной техники и сушильных агрегатов, особенно при неполадках в системах зажигания, смазки и подаче топлива. При работе уборочной техники надо обратить внимание на укомплектование выхлопных труб искрогасителями и ответственно подойти к укомплектованию первичными средствами пожаротушения. При работе зерноуборочной техники в качестве прикрытия на случай пожара, следует задействовать водоподающую технику.

Не меньшую пожарную опасность представляют технологические процессы сушки и очистки зерна. В связи с этим рекомендуем некоторые правила пожарной безопасности, применяемые к зерносушильным комплексам: топливопроводы к зерносушилкам должны быть выполнены металлическими трубами, с запорными кранами, розжиг топок сушильных агрегатов производится только от системы электророзжига, приборы системы автоматики, обеспечивающей отключение подачи топлива при затухании факела в топке, повышении температуры и падении давления воздуха перед форсункой должны находиться в рабочем состоянии.

Следует внимательно отнестись и к профилактике пожаров на зерноскладах и зернотоках. Ежедневно производить уборку и очистку помещений и территории зернотока от пыли и мусора, молниезащитные устройства зданий зерноскладов должны находиться в рабочем состоянии, организованы круглосуточные дежурства работников администрации и членов ДПД, зерносушильные комплексы, зерносклады и зернотоки должны быть обеспечены необходимым запасом огнетушащих средств.

Всем, кто занят на уборке и хранении зерна, необходимо знать и выполнять требования пожарной безопасности, а в случае возгорания умело применить свои действия для локализации и ликвидации пожара. Ведь от того, на каком этапе будет застигнут огонь, и зависит исход битвы за спасение урожая.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко