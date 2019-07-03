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Коллектив Кировского райпо старается идти в ногу со временем

04.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Коллектив Кировского райпо старается идти в ногу со временем

Работники универсама «Центральный»: продавцы Наталья Москалева и Марина Третьякова

6 июля работники районной потребительской кооперации — многоотраслевой организации, которая включает в себя сеть магазинов, заведений общепита, отдел заготовок, производственный отдел — отметят свой профессиональный праздник. О том, как идти в ногу со временем, выдерживать конкуренцию и удовлетворять запросы потребителей, рассказала председатель правления райпо Светлана СОРОКА:

— Система потребительской кооперации призвана выполнять важнейшую социальную функцию в нашей стране — обеспечивать торговое обслуживание сельских жителей, закупать у них излишки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции и сырья, организовывать переработку и поставку в розничную сеть. Наша организация в полной мере выполняет возложенные на нее функции.
За прошлый год предприятиями торговой сети было реализовано товаров населению на сумму более 19 млн.рублей. По темпу роста наша торговая отрасль в системе Могилевского облпотребсоюза среди районов заняла первое место.
По итогам работы за 2018 год районное потребительское общество занесено на Доску почета Могилевской области.
Среди коллективов организаций потребительской ко­операции облпотребсоюза за 2018 год в отрасли «торговля» Кировскому райпо присуждено первое место, а по итогам хозяйственно-финансовой деятельности — награда Белкоопсоюза «Почетный знак» в номинации «За высокие достижения в розничной торговле».


Коллектив Кировского райпо старается идти в ногу со временем

Продавец универсама «Центральный» Валентина Сакадынец

Райпо сохраняет стабильно высокий удельный вес в товарообороте товаров отечественного производства — 93% за прошлый год.
Одними из первых в системе потребительской кооперации республики мы организовали дистанционную торговлю непродовольственными товарами посредством Интернет-
витрины.
С целью увеличения объемов розничного товарооборота и улучшения качества торгового обслуживания сельского населения проводились ремонт и модернизация магазинов, расположенных в агрогородках. В соответствии с брендбуком отработаны все 12 магазинов, из них в 7-ми произведен полный редизайн фасадов и торговых залов.
В текущем году проведен капремонт с модернизацией магазина ТПС д.Чигиринка с приобретением торгового оборудования, идут работы по капремонту с модернизацией кафе «Смажанка», планируется модернизация цеха полуфабрикатов и приобретение хлебного фургона.
В настоящее время нам приходится работать в условиях конкуренции с торговыми сетями. Это призывает потребкооперацию искать новые формы и методы торговли, осваивать новые рынки, применять гибкую ценовую политику по реализации товарных групп.
Лидирующие позиции в системе облпотребсоюза по объему товарооборота занимает отрасль общественного питания райпо. При подведении итогов среди коллективов организаций потребительской кооперации области за 2018 год в номинации «общественное питание» Кировскому райпо присуждено первое место.


Коллектив Кировского райпо старается идти в ногу со временем

Работники магазина «Меркурий»: продавцы Елена Белявская, Наталья Белоглазова и Наталья Лизунова

Обеспечено выполнение задания по поставке в счет госзаказа лома черных и цветных металлов, макулатуры, стеклобоя.
Экспортные поставки составили 215,2 тыс. долларов США.
Произведено и реализовано промышленной продукции на сумму 3 млн. рублей.
Деятельность райпо не была бы столь стабильна без участия транспортного и технического отделов, от которых зависит своевременная доставка товаров в каждую точку торговли и общественного питания, бесперебойная работа технического и технологического оборудования.
В прошедшем году усилия ра­ботников всех уровней направлялись на обеспечение динамичного развития потреби­тельской
кооперации, ее активного участия в реализации государственного курса на улуч­шение качества жизнедеятельности обслуживаемого населения.
За большой личный вклад в развитие отраслей деятельности потребительской кооперации и в связи с празднованием Дня кооперации и Международного дня кооперации нагрудным знаком «Отличник потребительской кооперации Беларуси» награждена мастер-повар 6 разряда ресторана «Сузор’е» Наталья Дрозд, Почетной грамотой облпотребсоюза — продавец 6 разряда магазина ТПС д.Столпище Наталья Василевская, Благодарность облпотребсоюза объявлена начальнику отдела общественного питания Ольге Тарабуевой.
Правление и профсоюзный комитет райпо выражают свою признательность лучшим работникам: продавцу 6 разряда универсама «Центральный» Наталье Москалевой, продавцам 6 разряда магазина «Мясная лавка» Любови Евдокимовой, автомагазина №1 Елене Каранкевич, магазина «Продукты» аг.Жиличи Любови Белявской, водителю 5 разряда Александру Комару, машинисту тесторазделочных машин Алене Василевской, повару 5 разряда кафе «Смажанка» Наталье Бородуленко.
Фото
Максима МиКЕШиНА.

 
 
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Работники универсама «Центральный»: продавцы Наталья Москалева и Марина Третьякова 6 июля работники районной потребительской кооперации —...
 
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