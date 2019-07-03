Коллектив Кировского райпо старается идти в ногу со временем

Работники универсама «Центральный»: продавцы Наталья Москалева и Марина Третьякова
6 июля работники районной потребительской кооперации — многоотраслевой организации, которая включает в себя сеть магазинов, заведений общепита, отдел заготовок, производственный отдел — отметят свой профессиональный праздник. О том, как идти в ногу со временем, выдерживать конкуренцию и удовлетворять запросы потребителей, рассказала председатель правления райпо Светлана СОРОКА:
— Система потребительской кооперации призвана выполнять важнейшую социальную функцию в нашей стране — обеспечивать торговое обслуживание сельских жителей, закупать у них излишки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции и сырья, организовывать переработку и поставку в розничную сеть. Наша организация в полной мере выполняет возложенные на нее функции.
За прошлый год предприятиями торговой сети было реализовано товаров населению на сумму более 19 млн.рублей. По темпу роста наша торговая отрасль в системе Могилевского облпотребсоюза среди районов заняла первое место.
По итогам работы за 2018 год районное потребительское общество занесено на Доску почета Могилевской области.
Среди коллективов организаций потребительской кооперации облпотребсоюза за 2018 год в отрасли «торговля» Кировскому райпо присуждено первое место, а по итогам хозяйственно-финансовой деятельности — награда Белкоопсоюза «Почетный знак» в номинации «За высокие достижения в розничной торговле».
Продавец универсама «Центральный» Валентина Сакадынец
Райпо сохраняет стабильно высокий удельный вес в товарообороте товаров отечественного производства — 93% за прошлый год.
Одними из первых в системе потребительской кооперации республики мы организовали дистанционную торговлю непродовольственными товарами посредством Интернет-
витрины.
С целью увеличения объемов розничного товарооборота и улучшения качества торгового обслуживания сельского населения проводились ремонт и модернизация магазинов, расположенных в агрогородках. В соответствии с брендбуком отработаны все 12 магазинов, из них в 7-ми произведен полный редизайн фасадов и торговых залов.
В текущем году проведен капремонт с модернизацией магазина ТПС д.Чигиринка с приобретением торгового оборудования, идут работы по капремонту с модернизацией кафе «Смажанка», планируется модернизация цеха полуфабрикатов и приобретение хлебного фургона.
В настоящее время нам приходится работать в условиях конкуренции с торговыми сетями. Это призывает потребкооперацию искать новые формы и методы торговли, осваивать новые рынки, применять гибкую ценовую политику по реализации товарных групп.
Лидирующие позиции в системе облпотребсоюза по объему товарооборота занимает отрасль общественного питания райпо. При подведении итогов среди коллективов организаций потребительской кооперации области за 2018 год в номинации «общественное питание» Кировскому райпо присуждено первое место.
Работники магазина «Меркурий»: продавцы Елена Белявская, Наталья Белоглазова и Наталья Лизунова
Обеспечено выполнение задания по поставке в счет госзаказа лома черных и цветных металлов, макулатуры, стеклобоя.
Экспортные поставки составили 215,2 тыс. долларов США.
Произведено и реализовано промышленной продукции на сумму 3 млн. рублей.
Деятельность райпо не была бы столь стабильна без участия транспортного и технического отделов, от которых зависит своевременная доставка товаров в каждую точку торговли и общественного питания, бесперебойная работа технического и технологического оборудования.
В прошедшем году усилия работников всех уровней направлялись на обеспечение динамичного развития потребительской
кооперации, ее активного участия в реализации государственного курса на улучшение качества жизнедеятельности обслуживаемого населения.
За большой личный вклад в развитие отраслей деятельности потребительской кооперации и в связи с празднованием Дня кооперации и Международного дня кооперации нагрудным знаком «Отличник потребительской кооперации Беларуси» награждена мастер-повар 6 разряда ресторана «Сузор’е» Наталья Дрозд, Почетной грамотой облпотребсоюза — продавец 6 разряда магазина ТПС д.Столпище Наталья Василевская, Благодарность облпотребсоюза объявлена начальнику отдела общественного питания Ольге Тарабуевой.
Правление и профсоюзный комитет райпо выражают свою признательность лучшим работникам: продавцу 6 разряда универсама «Центральный» Наталье Москалевой, продавцам 6 разряда магазина «Мясная лавка» Любови Евдокимовой, автомагазина №1 Елене Каранкевич, магазина «Продукты» аг.Жиличи Любови Белявской, водителю 5 разряда Александру Комару, машинисту тесторазделочных машин Алене Василевской, повару 5 разряда кафе «Смажанка» Наталье Бородуленко.
Фото
Максима МиКЕШиНА.