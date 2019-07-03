ОффТОП: Во время вчерашнего урагана сорвало крышу многоэтажки (ВИДЕО)

Источник материала: Новости Дзержинска

Вчера во время вечерней непогоды ураган сорвал крышу жилого дома по улице Белого в Гомеле.

— В службу спасения Гомельского городского подразделения МЧС поступило сообщение о том, что с крыши дома на улице Белого срываются кровельные листы и падают на автомобили, — рассказала Ксения Шингирей, официальный представитель МЧС по Гомельской области. — На место выехали наши подразделения МЧС, огородили территорию, где произошло обрушение кровельных листов, оборудовали безопасную зону, чтобы граждане и их имущество не пострадали, и вызвали аварийную службу ЖКХ, чтобы они ликвидировали последствия непогоды.