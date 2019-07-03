ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧП в Минске: во время салюта погибла женщина, несколько человек пострадали

04.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время фейерверка в честь 75-летия освобождения города (Дня независимости Беларуси) несколько салютных залпов взорвались вблизи земли. В результате происшествия погибла женщина, несколько человек пострадали. На месте инцидента работают следственно-оперативные группы, передает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

«На место происшествие незамедлительно прибыли специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД. Медицинские работники оказывают необходимую помощь», – сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что, несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения. Она была ранена, когда наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь. Следователи проводят проверку по факту ее гибели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, пострадали еще несколько человек. Всем им была оказана медицинская помощь. Госпитализация никому не потребовалась.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.
 
Новости дня
Новости разные
 
За "крывавы салют" затрымалі супрацоўнікаў расійскага пастаўшчыка феерверкаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика