ЧП в Минске: во время салюта погибла женщина, несколько человек пострадали

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время фейерверка в честь 75-летия освобождения города (Дня независимости Беларуси) несколько салютных залпов взорвались вблизи земли. В результате происшествия погибла женщина, несколько человек пострадали. На месте инцидента работают следственно-оперативные группы, передает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

«На место происшествие незамедлительно прибыли специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД. Медицинские работники оказывают необходимую помощь», – сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что, несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения. Она была ранена, когда наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь. Следователи проводят проверку по факту ее гибели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, пострадали еще несколько человек. Всем им была оказана медицинская помощь. Госпитализация никому не потребовалась.