На школьника из Гродно завели уголовное дело за шутку о бомбе в гимназии

Источник материала: KYKY

В Гродно судят 17-летнего школьника. В личной переписке с подругой он пошутил, что по периметру гимназии заложена моба, но та подумала, что парень сказал правду. О подробностях сообщил «Спутник».

Это как вообще?

Инцидент произошел еще в зимой 2019 года, в январе. 11-классник опаздывал на первый урок, и подруга спросила его, почему он задерживается. Парень ответил, что по периметру гимназии заложена бомба, которая разорвет ее на кусочки. Девочка испугалась и переслала переписку одноклассницам, а те – в общий чат класса. Через полчаса о ситуации рассказали педагогу-психологу.

Несмотря на то, что парень предупредил, что шутит, к его комментарию отнеслись серьезно. Педагог-психолог показала переписку директору: он вызвал милицию и саперов, гимназию эвакуировали. Взрывчатых веществ в ней не обнаружили, а, как оказалось, парень все время находился в здании.

Что будет дальше?

Сам школьник не может объяснить, почему вообще решил поупражняться в юморе. Со слов психолога, тогда парень находился в подавленном состоянии. Незадолго до происшествия он уехал в Москву, не предупредив родителей, и его объявили в розыск.

Мать 11-классника уверена, что на сына повлияла группа социальной сети «ВКонтакте», которая пропагандирует странную философию. Тем временем судебный процесс продолжается. Сегодня, 4 июля, суд опросил всех свидетелей по делу. Экспертиза подтвердила, что парень не отдавал отчета в своих действиях. При этом он не нуждается в интенсивном лечении и круглосуточном наблюдении.