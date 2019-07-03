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Водитель отказался от оплаты поездки шашлыком — и попутчик набросился с шампуром на машину

04.07.2019 17:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Браславе пьяный мужчина попросил случайного водителя довезти его до дома, а рассчитаться предложил шашлыком. История закончилась вандализмом, сообщает kp.by.

Когда попутчик довез мужчину до места назначения, тот пошел в дом за вознаграждением. А вернулся с шашлыком на шампуре. Водителя такая валюта не устроила: между беларусами завязался конфликт. Пассажир так разозлился, что проткнул потолок автомобиля шампуром.

В УВД Витебского облисполкома рассказали, что владелец авто испугался и убежал, но его оппонента это не остановило. Он продолжил расправляться с машиной: бил ногами, стал прыгать на крыше и капоте. Потом взялся за камни и разбил пять окон дома соседки.

Соседка вызвала милицию. На мужчину завели уголовное дело по факту хулиганства. Ущерб, который он нанес, в сумме составил не менее 600 рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Браславе пьяный мужчина попросил случайного водителя довезти его до дома, а рассчитаться предложил шашлыком. История закончилась вандализмом, сообщает kp.by. ...
 
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