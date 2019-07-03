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Водитель отказался от оплаты поездки шашлыком — и попутчик набросился с шампуром на машину
Источник материала: KYKY>
В Браславе пьяный мужчина попросил случайного водителя довезти его до дома, а рассчитаться предложил шашлыком. История закончилась вандализмом,
Когда попутчик довез мужчину до места назначения, тот пошел в дом за вознаграждением. А вернулся с шашлыком на шампуре. Водителя такая валюта не устроила: между беларусами завязался конфликт. Пассажир так разозлился, что проткнул потолок автомобиля шампуром.
В УВД Витебского облисполкома рассказали, что владелец авто испугался и убежал, но его оппонента это не остановило. Он продолжил расправляться с машиной: бил ногами, стал прыгать на крыше и капоте. Потом взялся за камни и разбил пять окон дома соседки.
Соседка вызвала милицию. На мужчину завели уголовное дело по факту хулиганства. Ущерб, который он нанес, в сумме составил не менее 600 рублей.
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В Браславе пьяный мужчина попросил случайного водителя довезти его до дома, а рассчитаться предложил шашлыком. История закончилась вандализмом, сообщает kp.by. ...
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