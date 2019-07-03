Водитель отказался от оплаты поездки шашлыком — и попутчик набросился с шампуром на машину

Источник материала: KYKY

В Браславе пьяный мужчина попросил случайного водителя довезти его до дома, а рассчитаться предложил шашлыком. История закончилась вандализмом, сообщает kp.by.

Когда попутчик довез мужчину до места назначения, тот пошел в дом за вознаграждением. А вернулся с шашлыком на шампуре. Водителя такая валюта не устроила: между беларусами завязался конфликт. Пассажир так разозлился, что проткнул потолок автомобиля шампуром.

В УВД Витебского облисполкома рассказали, что владелец авто испугался и убежал, но его оппонента это не остановило. Он продолжил расправляться с машиной: бил ногами, стал прыгать на крыше и капоте. Потом взялся за камни и разбил пять окон дома соседки.

Соседка вызвала милицию. На мужчину завели уголовное дело по факту хулиганства. Ущерб, который он нанес, в сумме составил не менее 600 рублей.