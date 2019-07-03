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Путин на час опоздал на встречу с Папой Римским

04.07.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин снова опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сайт Ватикана анонсировал, что встреча запланирована на 13:00. Президентский самолет Путина приземлился в аэропорту Фьюмичино в Риме в 12:58, после чего российский президент сразу отправился в Ватикан.

С часу дня у Апостольского дворца (резиденции Папы) Путина ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия. Президент РФ прибыл в 14:07.

В итальянской столице из-за приезда Путина усилили меры безопасности, движение транспорта заблокировано в "зеленой зоне", включающей 50 улиц, запрещены акции протеста, контролируется воздушное пространство над Римом.

Российский президент передвигается в Риме на собственном бронированном лимузине Aurus Senat.

По маршруту кортежа размещено большое количество сотрудников правоохранительных органов, снайперов и патрулей с поддержкой антитеррористических подразделений.


Безопасность также была усилена на площади Святого Петра и на улицах, прилегающих к Ватикану. Паломникам и туристам запрещен доступ к площади. Открыты только боковые дорожки для входа в базилику.

Визит Путина в Рим продлится около десяти часов. После встречи с Франциском он поедет к президенту Италии Серджо Маттарелле, а затем проведет переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте и даст совместную пресс-конференцию.

Около 19:30 по Киеву Путин выступит на итало-российском форуме диалога для гражданского общества.

Это вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года, предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "длительными переговорами" с премьером Италии.

На следующий день после встречи с Путиным Франциск проведет переговоры с руководителями Украинской греко-католической церкви для обсуждения ситуации в Украине. Эта встреча была анонсирована еще в начале мая.

 
 
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Президент России Владимир Путин снова опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.
 
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