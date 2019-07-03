﻿ Около сотни пеших паломников из Борисова идут в Будслав. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около сотни пеших паломников из Борисова идут в Будслав

04.07.2019 17:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Верующие преодолеют пешком более 100 километров.

Большая группа молодых католиков отправилась из Борисова во вторник, 2 июля, в пешую пилигримку (паломничество) на престольный праздник Будславской иконы Божией Матери.

Как сообщил ex-press.by настоятель борисовского костела Рождества Пресвятой Девы Марии о. Павел Подмышанин, число пеших паломников примерно сто человек, кроме борисовчан серди них есть жители Жодино и Могилева. Они преодолеют пешком примерно 110 километров.

Завтра вечером, 5 июля, в агрогородок Будслав, расположенный в Мядельском районе Минской области, из Борисова отправятся автобусы с пожилыми прихожанами, которым такое испытание уже не под силу.

Традиция паломничества к чудодейственной иконе Матери Божией, привезенной в Беларусь в 1598 году Яном Пацем из Рима, возродилась в 1992 году. Икона хранится в будславском костёле бернардинцев — Вознесения Святой Девы Марии. Храм строился с 1633 по 1783 годы, это один из трех костёлов Беларуси, имеющий статус малой базилики.



Ежегодно на праздник иконы собирается насколько десятков тысяч верующих со всей Беларуси. В этом году торжественные мероприятия продлятся сутки, с 13.00 пятницы 5 июля по 13.00 субботы 6 июля.

Первое богослужение для паломников начнётся в 18:00. На 23:30 запланирована торжественная процессия с копией иконы Матери Божьей Будславской, а в полночь — торжественная процессия со свечами.

В ночь на 6 июля в палаточном лагере для паломников подготовлена молодёжная программа. Кроме богослужения и зрелищного шествия, будут работать выставки-ярмарки церковной утвари и духовной литературы.


 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верующие преодолеют пешком более 100 километров.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Однажды в Голливуде» может стать последним фильмом Тарантино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика