Всегда приходит в платье белом. Наслаждаемся лучшими нарядами теннисисток на Уимблдоне

Источник материала: Tut.by

Модная этим летом перфорированная одежда и платья с красными и оранжевыми вставками от Adidas и Fila, «золотой череп» от Hydrogen, элегантные вырезы на платьях Nike для Серены Уильямс и Наоми Осаки. SPORT.TUT.BY собрал в галерею снимки ярких теннисисток на уимблдонских кортах. Среди девушек есть пять чемпионок Уимблдона. Как и полагается на этом турнире, все — в белом.

Фото: Reuters



Ангелика Кербер (5 WTA), Германия. В 2018 году стала победительницей Уимблдона.



Донна Векич (22 WTA), Хорватия. В 2018 году пробилась в четвертый круг соревнований.



Михаэла Бузэрнеску (53 WTA), Румыния. В 2018 году проиграла в третьем круге Уимблдона.



Элина Свитолина (8 WTA), Украина. В 2017 году дошла до четвертого раунда Уимблдона.



Полона Херцог (60 WTA), Словения. В 2017 году сыграла в третьем раунде Уимблдона.



Кори Гауфф (313 WTA), США. В 2018 году впервые появилась на уимблдонских кортах.



Виктория Азаренко (40 WTA), Беларусь. В 2011-м и 2012 годах была полуфиналисткой Уимблдона.



Симона Халеп (7 WTA), Румыния. В 2014 году стала полуфиналисткой турнира.



Наоми Осака (2 WTA), Япония. В 2017-м и 2018 годах останавливалась на стадии третьего круга соревнований.



Серена Уильямс (10 WTA), США. Семикратная чемпионка Уимблдона (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016).



Арина Соболенко (11 WTA), Беларусь. Пока сумела победить только в одном матче, сыгранном в 2017 году.



Вероника Кудерметова (59 WTA), Россия. В этом году дебютировала на Уимблдоне.



Эшли Барти (1 WTA), Австралия. Пока ее максимумом на Уимблдоне остается третий круг в 2018 году.



Каролин Возняцки (19 WTA), Дания. Шесть раз была участницей четвертого раунда соревнований.



Моника Пуиг (52 WTA), Пуэрто-Рико. В 2013 году была участницей четвертого круга Уимблдона.



Александра Саснович (36 WTA), Беларусь. В 2018 году пробилась в четвертый раунд Уимблдона.



Мария Шарапова (80 WTA), Россия. Выиграла Уимблдон в 2004 году.



Гарбинье Мугуруса (27 WTA), Испания. В 2017 году стала победительницей турнира.



Петра Квитова (6 WTA), Чехия. Двукратная чемпионка Уимблдона (2011, 2014).



Анетт Контавейт (20 WTA), Эстония. В 2017-м и 2018 годах доходила до третьего раунда Уимблдона.