В Минске задержали представителей российского поставщика фейерверков по делу о взрывах на салюте в Минске - СК

Источник материала: Интерфакс

Представители российской компании-поставщика задержаны по уголовному делу о взрывах на салюте в Минске, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

"По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые. В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними", - говорится в сообщении комитета.