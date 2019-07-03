|
В Минске задержали представителей российского поставщика фейерверков по делу о взрывах на салюте в Минске - СК
Источник материала: Интерфакс
Представители российской компании-поставщика задержаны по уголовному делу о взрывах на салюте в Минске, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.
"По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые. В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними", - говорится в сообщении комитета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержали представителей российского поставщика фейерверков по делу о взрывах на салюте в Минске - СК
Представители российской компании-поставщика задержаны по уголовному делу о взрывах на салюте в Минске, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)