В Судане оппозиция и военное руководство ведут переговоры

Источник материала: Интерфакс

В Судане в четверг вечером состоится очередной этап переговоров между оппозицией и военным советом страны о передаче власти гражданским структурам, сообщают в четверг западные СМИ.

Посредниками в переговорах выступают Африканский союз и Эфиопия. Контакты были возобновлены в среду вечером и длились несколько часов, после чего стороны договорились продолжить их в четверг.

Представитель Африканского союза заявил, что "стороны договорились по некоторым вопросам". "Было принято решение продолжить переговоры завтра", - заявил он накануне журналистам.

Предыдущие переговоры между сторонами были прерваны после того, как 3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.