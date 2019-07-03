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В Судане оппозиция и военное руководство ведут переговоры
Источник материала: Интерфакс
В Судане в четверг вечером состоится очередной этап переговоров между оппозицией и военным советом страны о передаче власти гражданским структурам, сообщают в четверг западные СМИ.
Посредниками в переговорах выступают Африканский союз и Эфиопия. Контакты были возобновлены в среду вечером и длились несколько часов, после чего стороны договорились продолжить их в четверг.
Представитель Африканского союза заявил, что "стороны договорились по некоторым вопросам". "Было принято решение продолжить переговоры завтра", - заявил он накануне журналистам.
Предыдущие переговоры между сторонами были прерваны после того, как 3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.
Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
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В Судане в четверг вечером состоится очередной этап переговоров между оппозицией и военным советом страны о передаче власти гражданским структурам, сообщают в...
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