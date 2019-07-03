Минэнерго рассчитывает на увеличение потребления электроэнергии ночью

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси утвердило дополнительную трехзонную дифференциацию тарифов на электрическую энергию для населения с целью увеличения ее потребления в ночные часы, сказано в сообщении Минэнерго.

"Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы, а также на приоритетный перенос электропотребления из периода максимума нагрузки в ночное время суток", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго рассчитывают, что это создаст предпосылки для увеличения количества рассчитывающихся по указанным тарифам потребителей, позволит энергоснабжающим организациям обеспечить выравнивание графика нагрузки белорусской энергосистемы, а населению снизить платежи за электроэнергию.

В соответствии с постановлением правительства №442, для периода минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) стоимость электроэнергии составит Br0,1153 за 1 кВт∙ч, для периода максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) – Br0,3458 за 1 кВт∙ч, для остального времени суток (с 6.00 до 17.00) – Br0,1345 за 1 кВт∙ч.

Ожидается, что трехфазная дифференциация тарифов позволит потребителям сэкономить на платежах за электроэнергию до 11%.

Кроме того, в соответствии с постановлением, расширяется перечень потребителей электрической энергии, которые могут воспользоваться тарифом Br0,0761 за 1 кВт∙ч на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. Теперь таким тарифом смогут воспользоваться физические лица, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в жилых домах индивидуальной застройки.