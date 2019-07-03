ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэнерго рассчитывает на увеличение потребления электроэнергии ночью

04.07.2019 18:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси утвердило дополнительную трехзонную дифференциацию тарифов на электрическую энергию для населения с целью увеличения ее потребления в ночные часы, сказано в сообщении Минэнерго.

"Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы, а также на приоритетный перенос электропотребления из периода максимума нагрузки в ночное время суток", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго рассчитывают, что это создаст предпосылки для увеличения количества рассчитывающихся по указанным тарифам потребителей, позволит энергоснабжающим организациям обеспечить выравнивание графика нагрузки белорусской энергосистемы, а населению снизить платежи за электроэнергию.

В соответствии с постановлением правительства №442, для периода минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) стоимость электроэнергии составит  Br0,1153 за 1 кВт∙ч, для периода максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) – Br0,3458 за 1 кВт∙ч, для остального времени суток (с 6.00 до 17.00) – Br0,1345 за 1 кВт∙ч.

Ожидается, что трехфазная дифференциация тарифов позволит потребителям сэкономить на платежах за электроэнергию до 11%.

Кроме того, в соответствии с постановлением, расширяется перечень потребителей электрической энергии, которые могут воспользоваться тарифом Br0,0761 за 1 кВт∙ч на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. Теперь таким тарифом смогут воспользоваться физические лица, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в жилых домах индивидуальной застройки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси утвердило дополнительную трехзонную дифференциацию тарифов на электрическую энергию для населения с целью увеличения ее потребления в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Верхнедвинском районе женщина на «Ниве» попала под фуру. Она погибла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика