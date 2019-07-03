Повышаются тарифы на оформление билетов на поезда в терминалах

Источник материала: Интерфакс

С 13 июля повысятся тарифы на на оформление билетов в железнодорожных терминалах, сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Стоимость услуги поднимется на 20-36,4% по сравнению с действующими тарифами.

"После повышения тарифов пассажир при оформлении билета, например, на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий заплатит больше на 4 копейки, при оформлении билета на поезд международных линий "туда" - на 10 копеек, при оформлении билета на поезд международных линий "обратно" и (или) от другой станции – на 15 копеек", - говорится в сообщении ведомства.