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Эстонская IT-компания с офисом в Минске разработала международно-значимое приложение для борьбы с коррупцией

04.07.2019 17:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Одна из крупнейших эстонских компаний по разработке программного обеспечения Helmes, имеющая представительство в Минске, создала для глобальной Организации экономического сотрудничества и развития веб-приложение, способствующее борьбе с коррупцией, охватывающее экономику 54 государств.

Эстонская IT-компания с офисом в Минске разработала международно-значимое приложение для борьбы с коррупцией
Разработанная Helmes по заказу ОЭСР платформа не только собирает поступающую из разных стран информацию, но также анализирует ее и предлагает ряд рабочих инструментов, призванных противодействовать взяточничеству и коррупции. Данные, необходимые для работы платформы, предоставляются международными антикоррупционными агентствами и странами-членами ОЭСР.

"В команде по реализации проекта – как сотрудники ОЭСР, так и разработчики, аналитики и тестировщики из софтверной компании Helmes. Договоренность по реализации проекта действует до 2021 года", – свидетельствует партнер Helmes Лаур Мяги.

Эстонская IT-компания с офисом в Минске разработала международно-значимое приложение для борьбы с коррупцией
Напомним, что создание приложения по борьбе с коррупцией – это не первый опыт сотрудничества ОЭСР и эстонской софтверной компании Helmes. Начиная с 2013 года, Helmes не единожды выигрывала тендеры на разработку информационных систем для этой влиятельной международной структуры.

Эстонская IT-компания с офисом в Минске разработала международно-значимое приложение для борьбы с коррупцией
Ранее Helmes выполнила для нее разработку инфосистемы, которая позволяет осуществлять сбор и обмен данными микро- и макроэкономической статистики стран-членов ОЭСР. Helmes также отвечала за разработку программного обеспечения для работы с документами, администрирования ресурсов и планирования для тысяч сотрудников данной экономической организации. Для международного Энергетического агентства ОЭСР Helmes создала платформу администрирования энергетических данных и продажи, которая используется для формирования как мировых цен на нефть, так и разработки соглашений по климату.

Справочно:

Helmes Bel – центр разработки эстонской компании Helmes в Минске. Головной офис компании в Таллине занимается созданием программных продуктов в сферах автострахования, телекоммуникаций, здравоохранения и банковских технологий. Своим клиентам предлагает полный спектр IT-услуг: разработка, поддержка и интеграция программного обеспечения. В числе наиболее крупных клиентов Helmes – такие известные международные организации и предприятия как ОЭСР, Kühne+Nagel, DNB, SEB, Telia Company, Solera Inc.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная экономическая организация развитых стран, разделяющих принципы рыночной экономики при поддержке демократических институтов. Основана в 1948 году. На сегодняшний день объединяет 36 государств, в том числе большинство стран-членов ЕС. По данным на 2011 год, в странах ОЭСР проживало 18 % населения мира.

 
Теги: Минск
 
 
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