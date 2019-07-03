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Эстонская IT-компания с офисом в Минске разработала международно-значимое приложение для борьбы с коррупцией
Источник материала: Интерфакс
Одна из крупнейших эстонских компаний по разработке программного обеспечения Helmes, имеющая представительство в Минске, создала для глобальной Организации экономического сотрудничества и развития веб-приложение, способствующее борьбе с коррупцией, охватывающее экономику 54 государств.
"В команде по реализации проекта – как сотрудники ОЭСР, так и разработчики, аналитики и тестировщики из софтверной компании Helmes. Договоренность по реализации проекта действует до 2021 года", – свидетельствует партнер Helmes Лаур Мяги.
Справочно:
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная экономическая организация развитых стран, разделяющих принципы рыночной экономики при поддержке демократических институтов. Основана в 1948 году. На сегодняшний день объединяет 36 государств, в том числе большинство стран-членов ЕС. По данным на 2011 год, в странах ОЭСР проживало 18 % населения мира.
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Эстонская IT-компания с офисом в Минске разработала международно-значимое приложение для борьбы с коррупцией
Одна из крупнейших эстонских компаний по разработке программного обеспечения Helmes, имеющая представительство в Минске, создала для глобальной Организации...
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