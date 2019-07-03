"Грязная" нефть, сданная в Польшу, Венгрию, Словакию, не будет возвращена, станет предметом компенсационных расчетов - Транснефть

Источник материала: Интерфакс

Вся некондиционная нефть, которая находится в нефтепроводах Беларуси до границы с Польшей, практически вытеснена в Россию, сообщил заместитель вице-президента - директор департамента учета и планирования грузопотоков ПАО "Транснефть" Игорь Кацал в интервью корпоративному журналу.

"Нефть, сданная грузополучателям через зарубежные ПСП в Польшу, Венгрию и Словакию, не возвращается. Это будет предметом компенсационных расчетов", - добавил он.

По его словам, в Украине, через которую проходит южная ветка "Дружбы", загрязненная нефть была вытеснена в резервуары "Укртранснафты" и оставлена в одном из трубопроводов.

"По второй трубе транспортируется чистое сырье и с июня в незначительных количествах подкачивается некондиционная нефть - причем таким образом, что содержание органических хлоридов в потоке не превышает 5 ppm, что в два раза меньше показателей ГОСТа", - уточнил собеседник.

Кроме того он сообщил, что в части ужесточения контроля за работой сторонних ПСП есть проблемы.

"Они не входят в систему "Транснефти" и не спешат оперативно менять годами налаженный стиль работы. Сейчас мы получаем предупреждения от отдельных, в том числе крупных, нефтяных компаний о том, что они не в состоянии обеспечить ежесуточный контроль за хлорорганикой", - сказал Кацал.

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".