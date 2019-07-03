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Лидер группы J:Морс о портале «Партизаны Беларуси»: Каждый помнит прежде всего о своем предке, думает о нём
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интерактивная база партизан и подпольщиков презентована в Беларуси.
Портал содержит архивные документы и личные дела белорусских партизан – Героев Советского Союза, биографии легендарных комбригов, научные и научно-публицистические статьи об истории партизанского движения. По мере заполнения на портале будет выстраиваться структура партизанских соединений, масштабной антифашистской борьбы в каждом регионе Беларуси.
В процессе оцифровки архивных документов авторы проекта обнаружили сведения о героических предках известных людей, среди которых и лидер группы J:Морс Владимир Пугач. Во время
Владимир Пугач:
Я лучше скажу о том, что память страны, история страны – это всегда сумма памяти отдельных судеб, отдельных линий, отдельных людей, отдельных черно-белых фотографий, которые висят на стенках отдельных квартир. Каждый помнит прежде всего о своем предке, думает о нем, пытается примерять свою жизнь к его жизни. Чем больше он знает о своем предке, чем ярче и детальнее его жизненный путь, тем осмотрительнее и взвешеннее молодое поколение выбирает свой жизненный путь.
Как работает портал и сколько человек уже познакомились с проектом partizany.by в программе
Иван Синичкин, заместитель директора-главного редактора ИД «Беларусь сегодня»:
С февраля мы внесли туда 35 тысяч учетных карточек наших партизан. Начинали в первую очередь с наградных листов тех, кого к каким-то наградам представляли, совершили какой-то подвиг. Естественно, мы брали какие-то интересные фактурные материалы в первую очередь.
Вводится фамилия, может быть расширенный поиск, если есть какие-то ещё данные – год рождения, место рождения известно. Всё это вводится и система подбирает ему, помимо того, что прямое совпадение, но ещё и похожее.
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Лидер группы J:Морс о портале «Партизаны Беларуси»: Каждый помнит прежде всего о своем предке, думает о нём
Новости Беларуси. Интерактивная база партизан и подпольщиков презентована в Беларуси. Портал содержит архивные документы и личные дела белорусских партизан –...
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