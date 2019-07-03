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Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости США

04.07.2019 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Штаты отмечают один из самых главных праздников – День Независимости. 4 июля исполняется 243 года с тех пор, как американские колонисты объявили независимость от Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости США

Традиционно в этот день люди облачаются в красно-бело-синие тона. Кроме того, президент Дональд Трамп анонсировал участие в параде военной техники. На Национальной аллее в центре Вашингтона покажут танки, в небе пролетят истребители, а в завершении дня будет дан масштабный салют.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дональд Трамп
 
 
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Новости США. Штаты отмечают один из самых главных праздников – День Независимости. 4 июля исполняется 243 года с тех пор, как американские колонисты объявили...
 
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