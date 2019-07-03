Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости США

Источник материала: СТВ

Новости США. Штаты отмечают один из самых главных праздников – День Независимости. 4 июля исполняется 243 года с тех пор, как американские колонисты объявили независимость от Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Традиционно в этот день люди облачаются в красно-бело-синие тона. Кроме того, президент Дональд Трамп анонсировал участие в параде военной техники. На Национальной аллее в центре Вашингтона покажут танки, в небе пролетят истребители, а в завершении дня будет дан масштабный салют.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости.