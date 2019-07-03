По делу о взрывах фейерверков задержаны подозреваемые

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В ходе следствия выяснилось: в процессе зарядки салютных установок представители предприятия-поставщика нарушили порядок работы с фейерверочными изделиями, сообщили в СК.

Речь идёт об «осуществлении механического воздействия на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренного правилами обращения с ними».

28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к салюту.

Подозреваемые задержаны.

В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ.