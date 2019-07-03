Лельчицы – подросток оплачивал покупки в онлайн-игре с чужой карточки

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Об этом рассказала начальник инспекции по делам несовершеннолетних Лельчицкого РОВД майор милиции Мария Старовойт.

Парень вернул карточку на следующий день. Перед этим он за чужой счет улучшил свой аккаунт в онлайн-игре, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Пропажу денег жительница Лельчиц поначалу не заметила, поскольку сумма была незначительная. При этом данные карточки хранились у парня в личном кабинете. Он начал периодически пользоваться чужими деньгами. В итоге владелица карточки обратила внимание на списание средств и обратилась в банк, а затем и в милицию.

Милиционеры вычислили малолетнего хакера.