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Лельчицы – подросток оплачивал покупки в онлайн-игре с чужой карточки

04.07.2019 18:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лельчицы – подросток оплачивал покупки в онлайн-игре с чужой карточки
Фото из открытых источников

Об этом рассказала начальник инспекции по делам несовершеннолетних Лельчицкого РОВД майор милиции Мария Старовойт.

Парень вернул карточку на следующий день. Перед этим он за чужой счет улучшил свой аккаунт в онлайн-игре, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. 

Пропажу денег жительница Лельчиц поначалу не заметила, поскольку сумма была незначительная. При этом данные карточки хранились у парня в личном кабинете. Он начал периодически пользоваться чужими деньгами. В итоге владелица карточки обратила внимание на списание средств и обратилась в банк, а затем и в милицию. 

Милиционеры вычислили малолетнего хакера.

Подобные преступления квалифицируются как хищение путём использования компьютерной техники. Скидки на возраст здесь нет — ответственность, согласно статье, наступает с 16 лет. 

Лельчицы – подросток оплачивал покупки в онлайн-игре с чужой карточки
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Парень получил банковскую карточку от матери. Женщина нашла ее на улице и передала сыну, чтобы тот отнёс её в банк.
 
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