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19-летний белорус будет выступать в Американской хоккейной лиге
Источник материала: Tut.by
Белорусский защитник Сергей Сапего подписал контракт с клубом «Торонто Марлис», сообщает официальный
19-летний хоккеист в прошлом сезоне играл в Западной хоккейной лиге за «Принц Альберт Рэйдерс». В 81 матче защитник набрал 56 (13+43) очков и стал чемпионом лиги.
«Торонто Марлис» выступает в Американской хоккейной лиге — втором по силе турнире Северной Америки.
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Белорусский защитник Сергей Сапего подписал контракт с клубом «Торонто Марлис», сообщает официальный сайт клуба.
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